Tansiyon nasıl yükseltilir?

Tansiyonun yükselmesi için neler yapılmalıdır?

Ani tansiyon düşmelerinde tansiyonu tekrardan yülsetmek için yapılması gereken şeylerin başında uzanmak gelmektedir. Uzanırken dikkat edilmesi gereken ayakların pozisyonun baş bölgesinden daha yukarıda olmasıdır.

Böylelikle ayaklardan kalp bölgesine doğru kan akışı artar ve kalp bölgesinde kan basıncı yükselir. Bunu sağlamak için uzanırken ayakların altına yastık koyulması ya da ayakları duvara dayayarak uzanmak yeterli olacaktır.

Bol miktarda su içilmesi de tansiyonun yükselmesine yardımcı olan faktörler arasında yer almaktadır. Vücut içerisindeki sıvı azlığı kan basıncının azalmasına yol açar. Bu yüzden bol sıvı tüketerek tekrardan kan basıncını normal değerlere çıkarmak mümkündür. Özellike spor yapan kişilerin bu duruma daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca düzenli egzersizlerin yapılması da kan basıncının yukarı seviyelere çıkmasına yol açar. Böylelikle de tansiyon yülseltilmniş olunur.

Günlük tüketilen tuz miktarındaki artışlar da kan basıncının yükselmesine neden olmaktadır. Çünkü vücut içerisindeki tuz miktarını dengelemek için daha fazla su tutulacaktır. Bu da kan hacminin artmasına doğal olarak da kan basıncını yükseltecektir.

Fakat fazla miktarda tuz aynı zamanda tehlikeli bir şey olduğundan doktor kontrolünde tuz tüketiminin yapılması önemlidir. Ani bir şekilde tansiyonu yükseltmek gerekiyorsa tuzlu bir ayran içilmesi faydalı olacaktır.

E, B ve B12 vitaminin kan basıncını arttırıcı etkilerinden dolayı vücut içine alınması tansiyonun yükselmesine neden olan durumlar arasında yer almaktadır.

Bazı doğal bitkiler vücudun kan pompalama gücünü arttırıp kan basıncı doğal olarak tansiyonu yükseltmektedir.

Bu bitkileri başında yüksük otu gelmektedir. Fakat yüksük otu ya da benzeri bitkiler tüketilmeden önce dozajları ve yan etkileri hakkında bilgi edinmek sağlıklı olacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.