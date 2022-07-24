Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, insansız hava aracı (İHA), jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim ettiklerini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, portatif hava savunma füze sistemi SUNGUR'un, platformlardan sonra tek er tarafından omuzdan atılan versiyonuyla da Mehmetçiğin hizmetinde olduğunu belirtti.

Demir, "İHA'lar, jetler ve helikopterlere karşı etkili olan SUNGUR Silah Sistemi'nin ilk kafilesini TSK'ye teslim ettik. Hayırlı olsun. SUNGUR Silah Sistemi, muadillerine göre daha uzun menzili ve düşman unsurlara gözün görme mesafesinden daha uzak mesafeden kilitlenme imkanı sunan, aldatmaya yönelik karşı tedbirlere dayanıklı Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlığı ile öne çıkıyor. Artık yurt dışına bağımlı kalmayacağımız bu sistemin tasarım, geliştirme ve üretiminde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Her zaman söylüyoruz. Bir şey insan yapısıysa biz en iyisini yapabiliriz. Bu vatan ve bu millet aşkıyla çalışan savunma sanayii ailemize selam olsun" dedi.

SUNGUR Silah Sistemi nedir?

SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin kısa menzilli hava savunmasında kullanılacak, hava savunma füze sistemdir. SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, farklı platform entegrasyonlarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.

Sistem özellikleri:

Sınıfında En Uzun Menzil

Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık ile Atış Öncesi Kilitlenme

Yüksek İnfilaklı, Kısmi Delici Harp Başlığı ile Doğrudan Vuruş Etkinliği

Mininum Uçuş Süresi

Çoklu Platform Entegrasyonu

Görüntüleme ve Takip Ekranı ile [Arayıcı başlık, Termal Nişangah görüntüleri] Kullanıcı Dostu Çözüm

Ses ve Semboloji Yönlendirmeleri ile Kolay Hedef Tespiti ve Atış

Asimetrik Savaş Yeteneği

Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] ile Entegre

Dost-Düşman Tanıma [IFF] Teçhizatı [Güncellenmeye açık – mekanik bağlantı]