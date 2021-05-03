Sulu köfte nasıl yapılır?
Sulu köfte yapılışı | İftar sofrası için tarif mi arıyorsunuz? Bu akşam ailenizin damaklarını sulu köfte ile şenlendirebilirsiniz. Peki, sulu köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü sulu köfte tarifi
Leziz bir sulu köfteye kim 'hayır' diyebilir? İftar sofrası için sulu köfte hazırladığında yanına leziz bir bulgur ve yayla çorbası pişirebilirsiniz.
Sulu köfte tarifi
Malzemeler:
- 200 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 3 adet patates
- 1 adet havuç
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı un
- 2-3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
Sulu köfte nasıl yapılır?
Bir kaseye kıyma, bulgur, sarımsak ve baharatları alıp yoğurun.
Köfteleri küçük toplar halinde şekillendirin. Yaklaşık 15-20 dakika köfteleri buzdolabında dinlendirin.
Dolaptan çıkardığınız köfteleri güzelce una bulayın.
Soğanları doğrayıp yağda kavurun.
Soğanın ardından salçayı ekleyin.
Küp küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.
Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.
Su kaynayınca köfteleri ve tuzu ekleyin.
Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.