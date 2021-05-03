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Yemek Tarifleri Sulu köfte nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Sulu köfte nasıl yapılır?

Sulu köfte yapılışı | İftar sofrası için tarif mi arıyorsunuz? Bu akşam ailenizin damaklarını sulu köfte ile şenlendirebilirsiniz. Peki, sulu köfte için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü sulu köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:13:00 -
Sulu köfte nasıl yapılır?

Leziz bir sulu köfteye kim 'hayır' diyebilir? İftar sofrası için sulu köfte hazırladığında yanına leziz bir bulgur ve yayla çorbası pişirebilirsiniz.

Sulu köfte tarifi

Malzemeler:

  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 3 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 2 yemek kaşığı ince bulgur
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Sulu köfte nasıl yapılır?

Bir kaseye kıyma, bulgur, sarımsak ve baharatları alıp yoğurun.

Köfteleri küçük toplar halinde şekillendirin. Yaklaşık 15-20 dakika köfteleri buzdolabında dinlendirin.

Dolaptan çıkardığınız köfteleri güzelce una bulayın.

Soğanları doğrayıp yağda kavurun.

Soğanın ardından salçayı ekleyin.

Küp küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.

Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.

Su kaynayınca köfteleri ve tuzu ekleyin.

Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.

Afiyet olsun.

 

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