Spirulina nedir? Spirulina ne için kullanılır, nasıl tüketilir?

Spirulina, mavi ve yeşil alglerden oluşan mikroskobik bir yosun türüdür. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz bu bitkinin geçmişi 1500'lü yıllara dayanıyor.

Spirulina nedir?

Dünyadaki en eski canlılardan biridir ve eski çağlarda Orta Amerika’daki Aztekler tarafından kullanılmıştır. NASA’nın astronotların kullanımı için uzayda yetiştirilebileceği önerisinden sonra yeniden popüler hale gelen bu yosun türü, gezegendeki en zengin besin kaynaklarından birisi olarak kabul edilir.

Spirulinanın yetiştirilmesi kolaydır, ancak sadece yüksek pH değerine sahip alkali göllerde ve kontrollü koşullar altında büyük dış mekan havuzlarında gelişir. Yunanistan, Japonya, Hindistan, ABD ve İspanya’nın iklimi bu algin üretilmesi için idealdir.

Spirulina ne için kullanılır?

Vücudu iyi beslediği için vücut direncini artırır ve enerji seviyesini olumlu etkiler.

- Alerjik burun tıkanıklıkları üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

- Stres, sigara, alkol, hava kirliliği gibi vücudumuzu olumsuz etkileyen dış etkenlerden vücudu korumaya ve temizlemeye yardımcıdır.

- Cilt güzelliği için faydaları oldukça fazladır ve sivilce, aknelerin giderilmesine yardımcıdır.

- Düzenli kullanıldığında ağız ve vücut kokularını da yok ettiği iddia edilir.

- Doğal yeşil rengi gıda boyası olarak kullanılır.

- Çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. ( Şeker, tansiyon, kolesterol, sindirim, kansızlık, gastrit, ülser, kemik erimesi, cilt güzelliği, kilo problemi)

- İçerdiği organik demir ve kalsiyum sayesinde sağlıklı kemik,sinir,kan ve kas dokusuna etkili bir destektir.

- B12 vitamini bakımından zengin bir kaynaktır.

- Bilimsel araştırmalarda da sindirim sistemini desteklediği ve bağırsakların çalışmasını hızlandırdığı gözlemlenmiştir.

Spirulina nasıl tüketilmeli?

Spirulina; gıda takviyesi olarak kullanılması durumunda özel yetiştirilir. Çünkü bir takım dış etkenlerden zarar görüp etkilenmemesi gerekmektedir. Spirulina yetiştirilmesinde, güçlü güneş ışığı daha çok besin değeri taşımasına etki eder. Yetiştirildikten sonra toplanıp kurutularak, pres haline getirilip gıda takviyesi için kullanılmak üzere paketlenir.

Spirulina’nın belli bir takım hastalıklarda faydası vardır. Ancak bu, tek başına iyileştici özelliği vardır, anlamına gelmez. 2000-3000 mg arasında günlük kullanımı yeterlidir. 500mg lık tabletler halindedir. Gün içinde 4 ya da 5 kez alınabilir, ancak, kullanma talimatı mutlaka incelenmelidir.