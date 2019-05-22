Sosyal medya fenomeni ’Vanlı Amcan’, ihtiyaç sahibi olan ailelerin yardımına koşuyor

Van’ın sosyal medya fenomenlerinden ’Vanlı Amcan’, Huntington koresi hastası olan Aynur Asilay’ın akülü araç ihtiyacı durumunu hesabından paylaştı sanatçı Haluk Levent, duyarsız kalmadı ve akülü araç gönderme sözü verdi.

Cumhuriyet Mahallesi İlknur Ilıcalı Ortaokulu karşısında ikamet eden 5 çocuk babası Halit Asilay, “Huntington koresi”(Huntington Chorea) hastası olan eşi Aynur Asilay’in akülü araç ihtiyacını sosyal medya fenomenlerinden ’Vanlı Amcan’a iletti. Amca ise konuya duyarsız kalmayıp durumu takipçileri ile paylaştı. Birçok takipçi yardım için ailenin telefonunu isterken, akülü araç sözü sanatçı Haluk Levent’ten geldi. Akülü araç hafta içi aileye ualaştırşacak.

Eşinin hastalığını ’Vanlı Amcan’a anlatan Halit Asilay, "Eşim Aynur Hantıngton Korea hastası. Bu hastalığa ilk sol omuzunda sekmeyle başladı. Bu hastalık çok çabuk ilerledi. Hastalıkta dili ağır oldu, konuşma güçlüğü, yutma ve denge zorluğu oldu. Kendini ifadeetmede zorlandı. Yürüyemez durumda, hatta çoğu zaman yerlere düşüp kafası kırıldı. Sobanın üzerine düştü yandı. Bu hastalıkla ilgili Ankara’ya gittik doktorlar tıbben çaresi yok dediler. Kaç çocuk var dediler 5 dedim. Allah yardım etsin. Çocuklarda da çıkacak. Tıbben çaresi yok dediler. İlacımız Avrupa’dan geliyor ama bu ilacı devletimiz karşılamıyordu. Sağolsun bir abimiz bizi Vanlı Amcayla tanıştırdı. Sağolsun ilacımızı temin etti. Allah razı olsun. Şimdide eşime akülü araba temin etti"

’Vanlı Amcan’, bu ailenin sürekli kullandığı ilaçları üstlendi, her ay alınıyor. Soba, kömür, gıda yardımı her ay düzenli bir şekilde yapılıyor. Ve en son bir akülü sandalye paylaşımı yaptı ve sağ olsun Haluk Levent üstlendi.

’Vanlı Amcan’, takipçilerinin destekleriyle bu güne kadar binlerce aileye gıda yardımı yaptı. Bu güne kadar yetim öksüze 9 ev yaptı, 57 bin yetim öksüz giydirdi. Bir Vanlıamca hayır çarşısı açtı. 128 akülü sandalye dağıttı. 11 protez bacak yaptırdı. 234 aileye nakdi yardım yaptı. Hastası olan 114 aileye uçak bileti kesti. Yardımları bundan sonra da devam edecek.