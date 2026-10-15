SOLOTÜRK’ten Tokat’ta muhteşem prova!
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SOLOTÜRK, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapacağı gösteri öncesinde prova uçuşunu gerçekleştirdi.
Tokat'ta düzenlenecek gösteri için kente gelen SOLOTÜRK, hazırlıkları kapsamında Tokat semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu, 17 Ekim Cumartesi günü Tokat Havalimanı'nda yapılacak.
Etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
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