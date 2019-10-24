Emeklilik için gereken 3 şarttan yaş hariç diğer iki şartı tamamlayanlar isterlerse bu durumun gerçekleştiğine dair SSK'dan yazı alıp, işverenlerine sunarak işlerinden ayrılıp kıdem tazminatı alabilir. Prim gününü ve yaşını dolduran sigortalı çalışanlar SGK’nın ilgili birimine giderek yazılı beyanda bulunurlar. Emekli maaşı resmi prosedür işlemlerinin tamamlanmasından sonra başlar. Peki emeklilik işlemleri nasıl yapıyor, emeklilik müracatı nereye yapılır? SGK yazısına rağmen verilmeyen tazminat nasıl alınır?

SGK yazısına rağmen verilmeyen tazminat nasıl alınır? sorusuna ilişkin cevabı Sabah yazarı Faruk Erdem cevapladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatı yazısı aldım, işyerine getirdim ama bu yazıya rağmen işyerim tazminatımı ödemek istemiyor. Ne yapmam gerekir? Nurettin Kaya.

Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığınız emekli olabilir yazısına rağmen işveren kıdem tazminatınızı ödemiyor ise önce işverenliğe noterden ihtarname göndererek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yazısını da ekleyip tazminatınızın ödenmesini talep edin. Yine ödemezse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilirsiniz. Buradaki görevli memurlar müracaatınızı inceler. Buna rağmen yine tazminatınız ödenmez ise arabulucuya başvurarak, kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz. Başvurduğunuz tarihten itibaren yasal faiz de talep edebilirsiniz

Tazminat almak için SSK’dan emekli olunur yazısı almadan istifa etmeyin

9 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü doldurdukları takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kıdem tazminatı alabileceğine dair yazı aldıktan sonra işverenden talepte bulunabilirler. İstifa etmeden önce SGK’dan bu yazıyı almanız gerekirdi. Banka, böyle bir yazı olmadan kendi isteğinizle istifa ettiğinizde kıdem tazminatı ödemez. İstifa ettikten bir gün sonra yazı almanız halinde bile kıdem tazminatı alamazsınız. Önce yazıyı alıp, sonra kıdem tazminatı talebiyle iş akdinizi feshetmeniz gerekirdi. Geriye dönük bir hak talep edemezsiniz.

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