Serdar Aziz kimdir? Serdar Aziz hangi takımlı?

Fenerbahçe, Galatasaray’a veda eden milli futbolcu Serdar Aziz’le el sıkıştı. FB, Serdar Aziz’le 3,5 yıllığına sözleşme imzaladı. Peki Serdar Aziz kimdir? Serdar Aziz kaç yaşında?

Fenerbahçe kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3,5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e hoş geldin diyor, çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Serdar'ın imza atarken ve sarı-lacivertli formayı giydiği fotoğrafları da paylaşıldı.

"İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim"

Transferin ardından açıklamalarda bulanan Serdar Aziz, uzun yıllar Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Çok mutlu olduğunu aktaran 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Başkanımız Ali Koç'a ve Semih Özsoy ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte, transferin arkasında çok sağlam durdular. Sonuna kadar menajerim de ben de Fenerbahçe formasını giymek istedim. İşler uzadı ama sonunda formayı giydim. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyeceğim." diye görüş bildirdi.

Serdar Aziz, 23 Ekim 1990 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2001 senesinde Bursaspor altyapısında başlayan Aziz, ilk profesyonel sözleşmesini de 2006 senesinde Bursaspor ile imzaladı.

Tecrübe kazanması için 2007-08 sezonunda Merinosspor'da forma giydi. Sonrasında Bursaspor kadrosuna geri çağrılan genç futbolcu, 10 sezon formasını giydiği takımda 137 maçta forma şansı buldu ve defans mevkiinde oynadığı için fazla gol şansı bulamamasına rağmen 7 kez rakip ağları havalandırdı. 2016 senesinde Süper Lig'in köklü kuklüplerinden Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması giyen Aziz, 2013 senesinden bu yana da Türkiye A Milli Futbol Takımı forması giymektedir.