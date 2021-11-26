İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda annesiyle birlikte seyahat eden Senanur Damgacı'ya metrodaki diğer yolculara elindeki bıçakla küfürler savuran şüpheli Emrah Yılmaz yakalandı ve tutuklandı. Bıçaklı bir saldırganın hedefinde olan Sedanur Damgacı cesur tavırları sosyal medyaya damgasını vurdu. Peki Senanur Damgacı kimdir? Metroda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı ne iş yapıyor?

Senanur Damgacı kimdir?

Senanur Damgacı 9 Kasım 19.. tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Besyo bölümünde tamamlayan Damgacı, kick boks sporuyla ilgileniyor. Nişanlı olan Damgacı'nın, korkunç olay anında sergilediği hal ve tavırları, sosyal medyada büyük yankı getirdi.

Senanur Damgacı konuştu?

Senanur Damgacı 26 yaşındadır. Kadıköy metrosunda yaşadığı saldırıyla gündeme geldi. Kick Boksçu olduğunu belirten Senanur Damgacı'nın ifadeleri ortaya çıktı. Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum.

Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'DUR' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. " diye konuştu.