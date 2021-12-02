  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Sarımsağı zeytinyağında bekletmenin faydaları
Kadın - Aile

Sarımsağı zeytinyağında bekletmenin faydaları

Sağlık açısından çok zengin bir besin olan zeytinyağının ve sarımsağın insan sağlığı için birçok faydası vardır.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 12:13:00 - 2021-12-02 12:14:05
Sarımsağı zeytinyağında bekletmenin faydaları

Sizlere vereceğimiz bu tarif vücudunuza çok fayda verecek.

Hazırlanışı

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır.

Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz. Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz. İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır. Denenmiş ve onaylanmış bu alternatif tıp yöntemini muhakkak denemenizi öneririz.

Sarımsağın faydalarından birkaçı

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir.

Zeytinyağının faydalarından birkaçı

  • Karaciğeri temizler
  • Sindirimi düzenler
  • Kilo vermenizi sağlar
  • Kemikleri güçlendirir
  • Cildi korur
  • Kan basıncını düzenler

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..
‘Bankamatik Sibel’ istifa etti
Gündem

‘Bankamatik Sibel’ istifa etti

İşe gitmediği halde Yenimahalle Belediyesi’nden maaş aldığını deşifre etmemizin ardından CHP Batıkent Temsilciliği Başkanlığından apar topar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay