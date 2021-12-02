Sarımsağı zeytinyağında bekletmenin faydaları

Sizlere vereceğimiz bu tarif vücudunuza çok fayda verecek.

Hazırlanışı

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır.

Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz. Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz. İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır. Denenmiş ve onaylanmış bu alternatif tıp yöntemini muhakkak denemenizi öneririz.

Sarımsağın faydalarından birkaçı

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir.

Zeytinyağının faydalarından birkaçı