  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık çalışanı ücretsiz kartı ne zamana kadar geçerli? Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı?
Aktüel

Sağlık çalışanı ücretsiz kartı ne zamana kadar geçerli? Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı?

Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım devam ediyor mu? Istanbul kart sağlık çalışanı kartı ne zamana kadar geçerli 2021? Sağlıkçı kartı ne zaman ücretsiz? 2022’de de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım var mı? soruları sağlık çalışanları tarafından bir hayli merak ediliyor. binlerce sağılık çalışanına ücretsiz ulaşım imkanını sağlayan düzenleme son dakika müjdesi geldi. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 11:43:00 - 2021-12-29 11:44:53
Sağlık çalışanı ücretsiz kartı ne zamana kadar geçerli? Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı?

Sağlık çalışanı kartı uzatıldı mı? Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım Son Dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uzatıldı mı?

Sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı 28 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay