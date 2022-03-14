Püre yatağında güveçte köfte tarifi nasıl yapılır? Tam bir davet yemeği

Püre yatağında güveçte köfte tarifi

Püre yatağında güveçte köfte malzemeler

2 adet büyük patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı krema

300 gram dana kıyma

Yarım adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

100-150 gram kaşar peyniri

1-1 buçuk yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı ayçiçek yağı

Kimyon, tuz ve karabiber

Püre yatağında güveçte köfte nasıl yapılır?

Püre yatağında güveçte köfte yapılışı Patatesleri soyup küp küp doğrayın. Ocağa alın ve pişirin. Patates piştiği zaman suyunu süzün ve bir kabın içerisine alın içine tereyağı, krema tuz ilave edin. Blender yardımıyla patates püresi kıvamına getirin. Kıvamı çok yoğun olursa süzdüğünüz sudan biraz ekleyebilirsiniz. Köfte harcına geçiyoruz. Kıymayı rondoya alın içine yarım soğanı kesip ve bir diş sarımsağı ekleyip rondodan çektirin. Karışımın içine 1 tatlı kaşığı karbonatı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, galeta unu, kimyon, tuz ve karabiberi ilave edip tekrar çektirin. Bu karışımı elinizle misket köfteler haline getirin. Bir tavaya ayçicek yağını alıp kızdırın. Misket köftelerini çok fazla kızartmadan kenara alın. Sosa geçin. Ufak bir tava alın içine bir yemek kaşığı zeytinyağının içine ince kıyılmış sarımsağı ekleyin ve çevirin. Salçaları ve tuz karabiber ilave edin. Güzelce karıştırıp bir çay bardağı su ilave edip pişirin. Güveçlerin içine 3-4 yemek kaşığı püre koyun en alta. Üzerine 4-5 adet misket köfte ve bunun üstüne bir kaşık sosu koyun. En üste rendelenmiş kaşar peynirinden ekleyip 180 dereceye 20-30 dakika fırına verin.