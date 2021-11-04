Pekmezli pelte nasıl yapılır? Pekmezli pelte tarifi
Pekmezli pelte nasıl yapılıyor? Hem hafif hem de pratik bir tarif arayanlar 'Pekmezli pelte nasıl yapılır?' sorusuna cevap arıyor. Peki, pekmezli pelte için hangi malzemeler gerekli?
Tatlı krizlerinizde hazırlayabileceğiniz hem hafif hem de kolay bir tarif arıyorsanız; pekmezli pelteyi deneyebilirsiniz.
Pekmezli pelte tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı su
- 3 yemek kaşığı nişasta
- 1 su bardağı nişasta
Pekmezli pelte nasıl yapılır?
Bir tencerenin içerisine tüm malzemeyi alıp ve iyice karıştırın.
Ardından ocağın altını açın ve pelteyi sürekli karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvamı alan pelteyi dilerseniz cam bir tepsiye ya da kaselere bölüştürebilirsiniz.
Tatlınızı kuru yemişlerle süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.