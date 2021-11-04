Pekmezli pelte nasıl yapılır? Pekmezli pelte tarifi

Tatlı krizlerinizde hazırlayabileceğiniz hem hafif hem de kolay bir tarif arıyorsanız; pekmezli pelteyi deneyebilirsiniz.

Pekmezli pelte tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağı nişasta

Pekmezli pelte nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine tüm malzemeyi alıp ve iyice karıştırın.

Ardından ocağın altını açın ve pelteyi sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamı alan pelteyi dilerseniz cam bir tepsiye ya da kaselere bölüştürebilirsiniz.

Tatlınızı kuru yemişlerle süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.