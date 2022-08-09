Pas lekesi nasıl çıkarılır?

Pas Lekesi Neden Olur?

Pas lekesi su ile demirin teması sonucu demirin oksitlenmesi ile oluşan bir lekedir. En zorlu lekelerden birisi olarak bilinir. Üstelik bu leke musluklarda, fayanslarda, kıyafetlerde, evdeki beyaz eşyalar ya da küçük ev aletlerinde görülebilen çok yaygın bir lekedir. Ancak korkmayın bu lekeden kurtulmak mümkün. Değişik zeminlerdeki pas lekesi nasıl çıkar?

Özellikle kıyafetlerdeki pas lekesini çıkarırken büyük özen gösterilmesi gerekir. Çünkü lekeyi çıkarırken kumaşlara zarar verme olasılığı da vardır. İşte kıyafetlerdeki pas lekesini çıkarmanın pratik yolları;

Kumaştaki Pas Lekelerine Çözüm

Günlük hayatta iş yaparken ve hatta park bahçelerde dolaşırken üstünüze pas lekesi bulaşabilir. En kısa sürede müdahale etmek işe yarayacaktır. Lekeye limon veya beyaz sirke sürerek bekletin. Bekledikçe pas lekesinin açıldığını fark edersiniz.

Lekeyi çitilemeyin ya da ovalamayın, aksi takdirde leke dağılacaktır. Bunun yerine üstünden bir bez ile bastırarak fazla suyunu alın. Kıyafeti güneşte kurutun ve daha sonra makinede yıkayın. Böylece leke çıkacaktır.

Kıyafetten pas lekesi çıkarma yöntemi halı gibi ürünler için de geçerlidir. Tüm tekstil ürünlerinde limon ya da beyaz sirke işe yarayacaktır. Bu şekilde pas lekelerinden kolayca kurtulacaksınız.

Beyaz Eşyalardaki Pas Lekesi

Evdeki beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri su ile yakın temas halindedir. Bu da pas lekesine davetiye çıkarır. İçinde su duran ütülerde oluşan pas lekesi için ütünüze beyaz sirke koyun ve çalıştırın. Sonrasında deliklerden kirli su akacaktır. Ütü içi, delikleri ve yüzeyi temizlenecektir.

Diğer bir yöntem ise limon tuzudur. Paslı yere limon tuzu dökün ve üstüne kaynar su ekleyin. Biraz bekledikten sonra durulayın.

PAS LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Banyoda bulunan havlupanlar, asıl amacının yanı sıra üzerine bir şeyler asmak için oldukça kullanışlıdır. Ancak paslanma söz konusu olduğunda ise sinir bozucu bir hal alır.

Metal ve oksijenin su veya hava nemi ile kombinasyonu, pas oluşturan kimyasal reaksiyona neden olabilir. Banyo yeteri kadar havalandırılmıyorsa, nemli ve buharlı kalıyorsa bir de üzerinden nemli havlu eksik olmuyorsa pas lekeleri inanılmaz hızda yayılacaktır.

BEYAZ SİRKE İLE ALÜMİNYUM FOLYO

Her evde bulunan alüminyum folyoyu buruşturup, beyaz sirke dolu kabın içine bırakın. Alüminyum folyonun beyaz sirkeye iyice bulaştığından emin olduktan sonra paslı bölgeleri bu folyoyla ovalamaya başlayın.

Bu fikir ilk başta tuhaf gelebilir ama işe yarıyor. Alüminyum oksit kaplı olan folyolar, pasın parçalanmasına yardımcı oluyor.

Beyaz sirke içerdiği asetik asit nedeniyle pası parçalamaya yardımcı olacaktır. Bu ikiliyi birlikte kullandığınızda ise mükemmel sonuca ulaşacaksınız.

Banyolardaki Pas Lekesi

Fayanstan pas lekesi çıkarma yöntemlerinden en etkilisi limon suyudur. İçindeki asit lekeyi yumuşatır ve söker. Limon suyu işe yaramadıysa fayansa diş macunu döküp sert bir fırça ile ovalamalısınız.

Eğer banyodaki paslı alan çok fazla ise bu yöntemler zorlu olabilir. Bu durumda marketlerde satılan pas sökücü kimyasallara başvurabilirsiniz. Ancak vaktiniz varsa doğal yöntemlerle hem fayanslarınızı hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Unutmayın, herhangi bir leke çıkarma önerisini uygulamadan önce her zaman, giysinizin etiketinde belirtilen yıkama önerilerini kontrol edin. Böylece istenmeyen bir sonuç almaktan kaçınmış olursunuz. Eğer güvenli bir şekilde elbisede pas lekesi nasıl çıkar konusunda emin olamıyorsanız, profesyonel birinden öneri veya yardım alabilirsiniz.

Eğer ipek, yün, deri, keten veya süet gibi narin kumaşlar veya astarlı giysiler söz konusuysa, bunları da profesyonel bir temizlemeciye, kuru temizlemeye götürmekte fayda var.