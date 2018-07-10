Pas lekesi kıyafetlerden nasıl çıkar?

MALZEMELER:

-Tuz

-Beyaz sirke (oldukça ucuz ve kolay bulunabilir)

-Sıkılmış limon suyu

-Kaynamış su

-Sünger

YAPILIŞI:

1) Evde yemeklerimize aroma katması için kullandığımız tuzun, temizlikte de önemli bir payı vardır. Küçük bir kabın içinde tuz ve beyaz sirkeyi jel kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra jel karışımı lekenin üzerine sürün. Eski bir diş fırçasını kullanarak leke çıkana kadar temizleyin.

2) Eğer ilk adım işe yaramaz ise, beyaz sirke yerine sıkılmış limon suyu ve tuz karışımını kullanın. Asidik özelliği ile limon çok daha etkili olacaktır. Eski bir diş fırçası yardımı ile lekeyi ovun, ardından kaynamış suyu lekenin üzerine döküp direkt güneş ışığı alan bir yere koyun. Leke çıkana kadar temizleme işlemini tekrarlayabilirsiniz.

3) Bu iki adımdan birisi lekeden kurtulmanızda işe yarayacaktır. Son adım olarak elbisenizi normal kullandığınız programda çamaşır makinesinde yıkayıp, kurumaya bırakın. Lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.

NOT: Pas lekesi için çamaşır suyu kullanmayın. Lekenin gözeneklere oturmasını ya da elbisenizin ağarmasına yol açabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.