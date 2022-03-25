Ramazan ayı öncesinde heyecan başladı. Milyonlar mübarek ramazan ayının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. 2 Nisan Cumartesi günü ramazan ayı başlayacak, milyonlar ilk iftarlarını açacak. Vatandaşlar ise yaşadıkları illerde iftarın, sahurun saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Ordu’da ilk oruç 19.01’de açılacak.

Ordu akşam ezanı saati | 2022 Ordu imsakiye

Ramazan ayını karşılamak için oruç var mı?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu (Buhârî, Savm, 52; Müslim, Sıyâm, 173-179) bilinmektedir. Ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu uygulamasını, Ramazan’ı karşılama olarak değerlendirmek doğru değildir. Ramazan’ı karşılamak amacıyla oruç tutmanın dinî bir dayanağı yoktur. Ramazan ayı girmediği hâlde, Ramazan’ın gelmiş olabileceği düşüncesiyle ihtiyaten Ramazan’dan bir veya iki gün önce oruç tutmak da mekruhtur. Dinî ıstılahta bu güne “şek günü” denilir. Ancak, Ramazan’ı karşılama niyeti olmaksızın şek gününde oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ramazan’ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun.” (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.