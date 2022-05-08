Ofnol nedir niçin kullanılır? Ofnol kaç gün kullanılır?

Gözleriyle ilgili sağlık sorunu yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana görünmesi son derece önemlidir. Yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle hekim tarafından verilen damlalara başlayacak olanlar ise bu ilaçların ne için kullanıldığını araştırıyor. Söz konusu göz damlalarından biri de Ofnol... Peki, Ofnol nedir?

Ofnol nedir?

Ofnol renksiz, berrak, homejen çözelti halindeki bir göz damlasıdır. Ofnol etkin madde olarak olopatadin içerir. Ofnol alerjik konjunktivitin oküler belirtilerinin ve semptomlarının tedavisinde kullanılır. Alerjik konjunktivit: Polenler, ev tozu veya hayvan kürkü gibi bazı maddeler (alerjenler) göz yüzeyinde şişmenin yanısıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Ofnol ise bütün bu sorunlara karşı kullanılan bir ilaçtır.

Ofnol nasıl kullanılır?

Ofnol hekim tavsiyesiyle günde iki kez 1'er damla olarak uygulanır.

Ofnol kaç gün kullanılır?

Ofnol'un kaç gün kullanılacağı bilgisini hekiminizden öğrenmeniz doğru olacaktır. Doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca damlayı kullanabilirsiniz.

Ofnol açıldıktan kaç gün sonra atılır?

Göz damlalarında ürünün kullanım süresi son derece önemlidir. Ofnol'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında kendi ambalajında saklamanız gerekiyor. Şişe ilk kez açıldıktan sonra bir ay içerisinde kullanılmalıdır. Bu süre geçtiğinde damlayı atmanız, kullanmamanız gerekiyor.