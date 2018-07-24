Nubuk kumaş nasıl temizlenir?

Nubuk dışı zımparalı bir deriden oluştuğu için hassastır ve ütünüzden su damlamamasına dikkat edin ve buharın fazla olmasından kaçının.

Nubuklarınızı güzelce yıkayıp temizledikten sonra ütüleme işlemine geçebilirsiniz. Nubuklarınızı ters çevirerek ütülemeniz doğru olacaktır. Böylelikle dış yüzeyine bir zarar gelmesini ve kırışma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz.

Kıyafetinizi ters çevirdikten sonra ütünüzün ısı ayarını yapabilirsiniz. Eğer ütünüz kumaş ayarına göre ayrılmış ütülerden ise deriye göre ısı ayarını ayarlayabilirsiniz. Böylece kolayca nubuğunuzu ütüleyebilirsiniz.

Ama kumaş cinsine göre ayrılmıyorsa ısı ayarını belli ölçüde yapmanız doğru olacaktır. Nubuklar çok fazla sıcağa gelmeyecektir. O yüzden ütünüzün ayarını yüksek derecelerde yapmayınız. Böylece nubuk kumaşınızı korumuş ve bozulmasını engellemiş olursunuz.

Ütü yaparken kumaşınızı ters çevirseniz bile üstüne bir tül sererek ütülemeniz kumaşınızın ütünüzden ya da buhardan dolayı ıslanmasını önleyecektir. Böylece kolayca ütü yapabilirsiniz ve kumaşınıza bir zarar gelmemiş olur.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.