Mutfak halısı seçmenin püf noktaları

Uzun tüylü halılar kullanışsız olur. İpliklerin arasına giren döküntüler uğraştırır. Ayrıca halının zeminde sağlam durması ve kaymaması önemlidir.

Mutfak zeminlerinde ilk akla gelen, yer karolarıdır. Bununla birlikte ahşap, seramik ya da doğal taş zeminleri çıplak bırakılmaz ve genellikle bir mutfak halısı ile zeminin soğuğu ve sertliği kırılır. Mutfak halısının rengi ise, mutfağın dekorasyonunu tamamlayan önemli bir etkendir.

Peki rengi nasıl olmalı?

Sade renklerin kullanıldığı bir mutfak renkli bir halı ile daha sıcak olur.

Kahverengi mutfak dolaplarına uygun bir halı arıyorsanız ve renkli olsun istemiyorsanız, dolapların rengine uygun yine kahverengi tonlarında, bej, sütlü kahve gibi nötr renklerde bir halı seçebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, halı ile dolabın aynı kahverengi ailesinden olmasıdır. Örneğin dolaplarınız kahverengi ama nasıl bir kahverengi? İçinde yeşil mi var, turuncu mu var, griye mi kaçıyor, sarımsı mı?



Halınızın kahverengisi de bu tonda olursa, dolaplarla yan yana uyumlu olurlar.

Kırmızı ve turuncu gibi sıcak renk tonları, paslanmaz çelik ve siyah ya da gri gibi renklerin hakim olduğu mutfakları yumuşatır, dengeler.

Kilim ya da klasik desenli halılar, mutfağa davetkar bir hava ve yaşanmışlık katar.

Koyu renk zeminlerde, zeminden daha açık tonda bir halı kullanılarak, mutfağın koyuluğu alınır ve mekan biraz daha ferahlar.

Mutfak halısı mutfak dolap kapaklarının rengi ile eşleşebilir ya da mutfakta kullanılan perde, sandalye minderi, mutfak aletleri gibi kalıcı aksesuarların veya duvar fayanslarının rengi ile uyumlu olabilir. Meselâ mor mutfak dolapları lila renkli bir mutfak halısıyla kullanılabileceği gibi, moru tamamlayan sarı ya da yeşil renkte halılar da kullanılabilir.



Mutfağa hakim olan renge zıt bir renkte halı seçerek, kontrast oluşturabilir ve mutfağa halı ile çarpıcı bir görünüm verebilirsiniz.