Minik öğrenciler PTT’ye gelerek sevdiklerine mektup gönderdi

Bilecik’te anaokulu öğrencileri kent merkezinde bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğüne gelerek sevdiklerine mektup gönderdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde eğitim veren Bahçelievler Anaokulu Yıldızlar ve Mucitler Sınıfı öğrencileri akşam evde ailelerine yazdırdıkları mektupları PTT Başmüdürlüğüne giderek sevdiklerine gönderdiler. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Yıldızlar Sınıfı öğretmeni Hülya Yetiş, İletişim Haftası kapsamında öğrencileri PTT’ye ziyaret yaptıklarını anlatarak, "Çocukları İletişim Haftası olduğu için iletişimi okulda anlatıp daha iyi pekiştirmek için PTT’ye getirdik. PTT’de mektubun nasıl süreçlerden geçerek gönderildikleri öğrendiler. Çocuklar evde aileleriyle birlikte mektuplar yazdılar. Kime göndermek istediklerini de belirterek buraya gelerek görevlilere teslim ettik. Çocuklar da yeni farklı yerler görerek öz güvenleri gelişmiş oldu" dedi.