  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş hakim karşısına çıktı: 'Beni içeride tutmak darbe suçudur'

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan provokatörlere soğuk duş!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Berat Albayrak' cevabı

Türkiye’den ABD ve Rusya açıklaması! ‘Küresel öneme sahip’

LGBTİ çığrından çıktı! Boğaziçi'ndeki put kavminin çocuklarına müslümanlar neden sessiz?

Filistin'den çağrı: Vazgeçin

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Boğaziçi' protestolarına destek açıklaması

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Bakan Akar açıkladı! ‘Almanya ile somut adımlar atılacak’
Biyografi Meltem Acet kimdir kaç yaşında? Meltem Acet nerede çalıştı?
Biyografi

Meltem Acet kimdir kaç yaşında? Meltem Acet nerede çalıştı?

Habertürk ekranlarında hafta sonları ana haber bülteni sunan ünlü spiker Meltem Acet’in “Ben Meltem’in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun” diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir’i şikayet ettiği öğrenildi. Bu haberden sonra Meltem Acet’in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Meltem Acet kimdir kaç yaşında? Meltem Acet nerede çalıştı?

Yeniakit Publisher
2021-02-04 09:20:00 - 2021-02-04 09:24:35
Meltem Acet kimdir kaç yaşında? Meltem Acet nerede çalıştı?

Habertürk’te hafta sonu ana haber programının sunucusu Meltem Acet, lisans eğitimini tamamladığı ODTÜ'de İşletme Masteri (MBA) yaptı ve asistanlığa başladı. Finans sektöründe İngiltere, Amerika ve son olarak da Türkiye'de çalışan Meltem Acet 2019 yılında eşi Onat Acet ile boşandı. İşte Meltem Acet’in biyografisi.

Meltem Acet kimdir?

Akademisyen bir anne ve babanın kızı olan Meltem Acet, 1974 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’ni tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi bölümünü derece ile bitirdi. Kendisini iş hayatına daha iyi hazırlamak için ODTÜ'de İşletme Masteri (MBA) yaptı ve asistanlığa başladı. Sonra profesyonel hayata atıldı. Finans sektöründe İngiltere'de, Amerika'da ve son olarak da Türkiye'de çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı, Can Gürzap ve Arsen Gürzap'ın kurucuları olduğu Diyalog İletişim'den de, spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma kurslarını tamamladı. Vücut dilini geliştirmek için de tiyatro eğitimi aldı.  Erken yaşta çalışma hayatına atılan Meltem Acet, son 11 yıldır ise ekranlarda. 2019 yılında 14 senelik eşinden ayrıldı. Eski eşi iş adamı Onat Acet'tir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı
Gündem

BM'den Türkiye'ye skandal Boğaziçi çağrısı

Fransa'daki polis şiddetini ve onlarca insanın gözaltına alınmasını görmezden gelen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Bo..
O ilimizden müjde geldi! Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
Gündem

O ilimizden müjde geldi! Koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler sonucu birçok ilçede koronavirüs vaka sayılarının sıfıra indiği haberleri geliyor. Mutasyonlu koronavirü..
Bakan Soylu yurt dışından LGBTİ derneklerine gönderilen paranın miktarını açıkladı ve sordu: Sizce neden yardım ediyorlar?
Gündem

Bakan Soylu yurt dışından LGBTİ derneklerine gönderilen paranın miktarını açıkladı ve sordu: Sizce neden yardım ediyorlar?

Katıldığı canlı yayında Boğaziçi provokatörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışından LGBTİ'yi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay