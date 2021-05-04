Melinda Gates kimdir? Melinda Gates ve Bill Gates’in kaç çocuğu var?

Bill Gates, boşanma kararını Twitter hesabından, "İlişkimiz üzerinde epey düşündükten sonra evliliğimizi bitirme kararı aldık." açıklamasıyla duyurdu. 27 yıllık evlilikleri boyunca 3 çocuk yetiştirdiklerini, dünyanın her yerinde insanlara kurdukları vakıf ile sağlıklı ve üretken hayatlar sürmeleri için yardım ettiklerini ve bu misyonlarının devam edeceğini belirten Gates, "Ancak hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Melinda Gates kimdir?

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde dünyaya geldi. Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı olarak görev yapmakta. Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır. 1994 yılında Bill Gates ile evlendi. Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996), Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır. 2021 yılının Mayıs ayında eşi Bill Gates'ten boşanma kararı aldı.

Bill Gates kimdir?

Tam adıyla William Henry "Bill" Gates III, 28 Ekim 1955 tarihinde Seattle'da dünyaya geldi. Amerikalı girişimci, iki kişilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Seattle/Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz on iki yaşındayken özel bir okulda ilk informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşarak, 1972'de ilk şirketlerini (Traf-O-Data) kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20 bin dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj gördü. Kişisel bilgisayarlar 1970'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli numunesi henüz kullanılabilir bir yazılıma sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletim sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın, Altair için 1974'te geliştirdikleri yazılım dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITS şirketi genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu.

Microsoft, kendini mikro bilgisayarlar için yazılım geliştirmeye adayan ilk işletmelerden birisi oldu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler, Microsoft'un devamlı müşterileri arasında yer almaya başladı. Gates 1977'de, aletlerini BASIC ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi PC (Personal Computer - Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, Microsoft'a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını (1978'den sonra ilk Japonya olmak üzere) sağladı.

Gates uygulama yazılımları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımından (1982) sonra, 1983'te ilk kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri karşısında, yavaş yavaş başarıya ulaşabildi. Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi.

Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten (1987) üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu.