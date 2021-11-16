Mehmet Akif Ersoy kaza mı geçirdi? Gazeteci Mehmet Akif Ersoy sağlık durumu nasıl?

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün sabah erken saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) bir kaza geçirdi. Ersoy kazanın olduğu yerden sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gazeteci, durumunun iyi olduğunu ve kazanın nasıl yaşandığını kısaca aktardı. Ersoy çektiği videoda, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” notunu düştü.