Magnezyum nelere iyi geliyor? Magnezyum hangi besinlerde bulunur?

Magnezyum, insan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. İnsanda bulunan mineraller arasında miktar açısından dördüncü sırada gelir. Yapılan birçok araştırma, magnezyumun hem hücreler arasında, hem de hücre içi iletişimde çok önemli rolleri olduğunu göstermiştir.

Magnezyumun bu kadar önemli olmasının temel nedeni; vücutta bulunan 300'den fazla enzimin çalışması için kilit bir role sahip olmasıdır. Ancak vücut magnezyumu kendi başına üretemediği için bu mineralin besinler yoluyla alınması gerekir.

Peki magnezyumun faydaları nelerdir? Magnezyum hangi besinlerde bulunur? Sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Magnezyumun faydaları

- Magnezyumun bilinen en etkili faydası metabolizmayadır. Ayrıca normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

- Kasların güçlenmesi, protein sentezi ve hücrelerin büyümesinde önemli bir rolü vardır.

- Vücuttaki kalsiyum ve potasyumun işlevini arttırır.

- Yorgunluğa ve bitkinliğe birebir gelir

- Diş sağlığını koruyucu etkiye sahiptir.

Magnezyum bakımından zengin besinler

- Kaynak suları

- Badem

- Muz

- Avakado

- Kakao

- Bitter çikolata

- Keten tohumu

- Ay çekirdeği

- Susam

- Ceviz

- Fındık

- Nohut

- Fasulye

- Mercimek

- Börülce

- Domates

- Kereviz

- Ispanak

- Soğan

- Marul

- İncir

- Üzüm

- Hurma

- Buğday

- Yulaf

- Kabak çekirdeği

- Yumurta