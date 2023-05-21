Limonata az malzemeli! İlk kez o karışımı açıklıyoruz: Gizli saklı tariflerden! Bu karışımı yapmayan pişman oluyor

Limonata Tarifi'nin Malzemeleri

1 adet limon

1 adet portakal

3 yemek kaşığı şeker

3 litre su

Limonata Tarifi'nin Yapılışı

Portakal ve limon güzelce kesilir buz dolabı poşetine konarak buzlukta dondurulur.

Donan portakal ve limon rondoya konur üzerine şeker eklendikten sonra rondodan geçirilir.

Derin bir kaba alındıktan sonra üzerine 3 litre su ilave edilir.

3-4 dakika beklettikten sonra güzelce süzgeçten geçirilir. Afiyet olsun

Çilekli limonata tek yudumuyla bile içinizi ferahlatacak enfes bir lezzet olarak biliniyor. Evde yapılan çilekli limonatanın tadı dışarıdan alınanlardan çok daha lezzetli oluyor.

MALZEMELER

3 adet limon

1 adet portakal

½ su bardağı toz şeker

½ su bardağı ılık su

350 gr. çilek

1 litre su

Buz

TARİF

Limonata özütü için;

Limonların kabuklarını rendenin ince tarafında rendeleyin.

Beyaz kısımlarını almamaya dikkat edin, acılaştırabilir.

Rendelediğiniz kabukları bir karıştırma kabının içerisine alın.

Üzerine toz şekeri ilave edip elinizle şeker iyice sulanana kadar iyice ovun.

Tüm bu karışımın üzerine suyu ilave edin ve iyice karıştırın.

Kabuklarını rendelediğiniz limonların suyunu sıkın ve karışıma ilave edip karıştırın.

Çilekli limonata için;

Çileklerin yapraklı kısımlarını temizleyin ve parçalayıcınızın haznesine alın.

Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice çekin.

Limonata özütünüzün üzerine bir süzgeç koyun.

Çilek pürenizi içerisine koyup bir kaşık yardımıyla süzgeçten geçirerek limonata özütünüzün içerisine ilave edin.

Üzerine su ve buz ilave edip karıştırın.

Bardaklarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 Limon 1 Portakaldan 3 Litre Limonata Tarifi

Hazırlama Pişirme Servis 10 dakika - 3 Litre

Malzemeler :

1 adet limon

1 adet portakal

1 çay kaşığı limon tuzu

1,5 su bardağı toz şeker

3 litre su

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 adet limon ve 1 adet portakalı 1 gece önceden derin dondurucuya koyup, bekletin. (Limon ve portakalın üzerlerine koku sinmesin diye bir poşete sarıp, koyabilirsiniz).

Ertesi gün limon ve portakalı derin dondurucudan çıkartıp, bir kere yıkayın. 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Limon ve portakalı küp küp doğrayın. Mutfak robotu içine koyun.

Doğradığınız portakal ve limonun üzerine 1 buçuk su bardağı toz şeker ekleyin.

Portakal ve limon iyice ezilene kadar robottan geçirin. Şekeri damak tadınıza göre azaltıp, çoğaltabilirsiniz.

Portakalsız limonata olur mu? Buzlukta lmonata nefis tarifleri...

LİMONATA NASIL YAPILIR? (PORTAKALSIZ)

2 su bardağı toz şeker ile limon suyunu karıştırıyoruz. Rendelenmiş limon kabuklarını, nane yapraklarının yarısını ve limon parçalarını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğuruyoruz.