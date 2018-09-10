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Limon ile sivilcelere veda edin!

Sivilce tedavisinde limon etkili seçenekler arsında yer almaktadır. İşte sivilcelerden kurtulmak için yapmanız gerekenler...

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
Limon ile sivilcelere veda edin!

SİVİLCE TEDAVİSİNDE LİMON KULLANIMI

Limon, iltihabı önleyici özelliğinin yanı sıra içi dolu sivilcelerin daha kısa sürede kurutulması için cilt üzerinde kullanılabilir. Ayrıca limon, asitli içeriğiyle, sivilce ve güneş lekelerinin görünümünü hafifletmek için önerilen doğal ürünler arasında yer almaktadır.

Limon suyunu cilt üzerinde kullanmak için, bir parça pamuğa, taze sıkılmış limon suyundan bir kaç damla damlatarak sivilcelerin üzerine sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayabilirsiniz. Limon suyu cildinizi kurutacaktır, bu nedenle her uygulamadan sonra nemlendirici krem sürmeyi unutmayın.

Limonun cilde faydalarından yararlanmak için kullanabileceğiniz diğer yöntem ise düzenli olarak taze limon suyu içmektir. Cildin en önemli bileşenleri arasında yer alan kolajen ve elastin üretimini C vitamini ile destekleyerek kırışıklık gibi yaşlılık belirtilerini öteleyebilir ve  böylece cildinizin daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Fazla miktarda limon suyu içmek bazı kişilerde mide yanmasına yol açabilir. Reflüsü olanlara asitli limon suyu tüketmeleri önerilmemektedir. Sivilcelerin tam tedavisi bir kaç ay sürebilir ve oluşumlarını kontrol edebilmek için bu süre içinde sürekli tedavi gerektirebilir. Limon suyu ve diğer doğal yöntemlerin sivilce tedavisinde işe yarayacağı garantisi yoktur. Bu nedenle sivilce sorununuz artarak devam ediyorsa altında yatan nedenleri kesin olarak öğrenebilmeniz için bir dermatoloğa görünmeyi ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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