Leke ve kırışıklıklar için zerdeçal maskesi tarifi nasıl yapılır?

Zerdeçal özellikle cilt açısından çok faydalı ve şifalı bir bitkidir. Ayrıca iltihap önleyici etkisi ile sivilcelere karşı iyileştirici ve önleyici özellik gösterebilmektedir. Erken yaşlanma belirtilerinden kurtulmak istiyorsanız veya mevcut kırışıklıklarınız canınızı sıkmaya başladıysa, daha gergin, hoş ve diri bir cilt için zerdeçal bitkisinin mucizevi etkilerinden yararlanabilirsiniz.

Cildinizde güneş lekeleri ve yüzeysel kırışıklar varsa, şimdi vereceğimiz zerdeçal maskesi tarifi sizin için ideal olabilir, hem de çok az bir malzemeyle…

Zerdeçal maskesi tarifi

Gerekli malzemeler

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı bal

Zerdeçal maskesi nasıl yapılır?

Zerdeçal ve balı iyice homojen olana kadar karıştırın. daha sonra elde ettiğiniz karışımı yüzünüze uygulayın ve aşağı yukarı 10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi düzenli olarak haftada bir kez yapabilirsiniz