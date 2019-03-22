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Kurutmuyor, hasta ediyor

Artan nem, ev içindeki küf ve mikroskobik "mite"lerin üremeleri için daha uygun şartlar oluşturuyor ve bu en başta astım olmak üzere solunum yolu hastalıklarını tetikliyor.

22 Mart 2019 Cuma 12:01
Kurutmuyor, hasta ediyor

Artan nem, ev içindeki küf ve mikroskobik "mite"lerin üremeleri için daha uygun şartlar oluşturuyor ve bunun başta astım olmak üzere solunum yolu hastalıklarını tetiklediğini artık herkes biliyor. Onun için kimse rutubetli evde oturmak istemez.

İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Mackintosh Çevre Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre, kuruması için oda içinde asılan çamaşırlar evin içindeki nem oranını artırıyor ve bazı hastalıklara davetiye çıkarıyor. Aynı işin daha tehlikelisini çamaşır kurutma makineleri de yapıyor. Bereket versin yaza girdik de çamaşırlar temiz havaya asılabiliniyor.

Güya tasarruf!

Kurutma makinesi bulunan ailelerin bile elektrik faturasından tasarruf etmek için makinelerini kullanmadığı tespiti yapılan araştırmada, bununla istenen tasarrufun gerçekleşmediğini, çünkü bir yıkamada çıkan çamaşırın ortalama 2 litre suyu havaya nem şeklinde bıraktığı, bunun da oda ısısının düşmesine neden olduğu, odanın eski ısısına kavuşması için de çoğu kez daha fazla enerji harcandığına dikkat çekildi.

Hem hastalık, hem de para israfı!

Üç yıllık araştırmanın değerlendirme raporunda, "Bu uygulama daha fazla enerji harcanmasına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda hızla üreyen sporlar ve bakteriler nedeniyle özellikle alerjileri olanları ve astım hastalarını ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor" ifadelerine yer verildi.

Havaya kimyasal karışıyor

Ortalama bir makine dolusu çamaşırın, içinde bulundukları odanın rutubetini en az üçte bir oranında artırırken, kullanılan çamaşır yumuşatıcılarının da etkisiyle havada bulunan kanserojen kimyasalların artmasına sebep olmasına ne dersiniz! Yani kurutma makinesi, eğer sürekli havalandırılan bir yerde değilse tam bir tehlike!

Araştırmacılar da artık çamaşırların mümkün olduğu müddetçe dışarıda kurumaya bırakılmasını tavsiye ediyor.

Eh yukarıdaki resimdeki gibi, sizde sallandırmışsınız çamaşırları kurusun diye, nereden bilirdiniz rahmetin ineceğini, şemsiyelerden çare düşünmüşsünüz. Doğrusu tebrikler!

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:01
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