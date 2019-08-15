TOKİ Konya Sarayönü 3. etap konutlarına başvuruda bulunan ve çekilen kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Konya Sarayönü 3. etap konutlarının ne zaman teslim edileceğine ilişkin tarihi merak ediyor. Peki Konya Sarayönü 3. etap TOKİ konutları ne zaman teslim edilir?

TOKİ Konya Sarayönü 3. etap TOKİ konutları teslimine ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Teslime yönelik çalışmaların devam etmesi sebebi ile henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde idaremiz web sayfası www.toki.gov.tr adresinden ilan edilecektir.”