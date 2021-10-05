Konfigürasyon ne demek? Konfigürasyon nedir?

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Konfigürasyon nedir TDK?

Konfigürasyon nedir TDK? a. bl. Yapılandırma. Atomların uzaydaki dizilişleri, düzenlenmeleri.

Sistem konfigürasyonu nedir?

Moleküler konfigürasyon, bir molekülün bağlarının uzamsal düzenlemesinden kaynaklanan kalıcı geometrisidir. Aynı atom setinin farklı konfigürasyonlara sahip iki veya daha fazla molekül oluşturma yeteneği stereoizomerizmdir. İlaç olarak kullanıldığında, farklı konfigürasyona sahip bileşikler normal olarak istenen farmakolojik etki, toksikoloji ve metabolizma dahil olmak üzere farklı fizyolojik aktiviteye sahiptirler. Konfigürasyon, bağ dönüşleriyle elde edilebilen bir şekil olan kimyasal konformasyondan farklıdır.

Konfigürasyon tıpta ne demek?

Configuration terimi, tıp dilinde kullanılan Latince bir kelimedir. Configuration teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Baş, gövde, kol ve bacakların müştereken oluşturduğu şekil, vücudun genel görünümü; 2. molekülü oluşturan atomların diziliş şekli.