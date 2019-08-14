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Kocali’de TOKİ okulu SUBÜ’ye tahsis edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesi’nde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) yapımı tamamlanan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bina Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne geçici olarak tahsis edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:53
Kocali’de TOKİ okulu SUBÜ’ye tahsis edildi

Sakarya’nın Kocaali ilçesi’nde bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) yapımı tamamlanan Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bina Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne geçici olarak tahsis edildi.



Kocaali İlçesi’nde uzun yıllar devam eden Meslek Yüksekokulu açılma süreci niyahet sona yaklaşıyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’in yakından takip ettiği süreçle birlikte SUBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın girişimleri neticesinde bitmek bilmeyen inşaatın devri Üniversiteye geçirilmişti. Yıllarca yarım inşaat şeklinde açılmayı bekleyen Kocaali Meslek Yüksekokulu binasının üniversiteye devrinin gerçekleşmesinin ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. TOKİ Konutlarının yanında inşa edilen okul binasının 3 yıllığına geçici tahsisi Kocaali Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmak üzere Sakarya Uygulamalı bilimler Üniversitesi rektörlüğüne devredildi. Böylelikle mevcut MYO inşaatı tamamlanana kadar Milli Eğitim Müdürlü’nden tahsis edilen okul binası MYO olarak kullanılabilecek.



Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kocaali Meslek Yüksekokulu’nun hizmete açılması için gayret gösteren başta Sayın Valimiz Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere değerli milletvikilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek’e sürece destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum. Kocaeli’nin yıllardır hasretle beklediği Meslek Yüksekokulu’nu en kısa zamanda bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre planlayarak hizmete açacağız. Mevcut MYO inşaatıyla ilgili süreç de devam ediyor. İnşaatın en kısa zamanda tamamlanmasını hedefliyoruz. Okul açılması konusunda temel yaklaşım olarak; bölge ve ülke ihtiyacı, öğrenci potansiyeli ve mezuniyeti sonrasında iş bulma imkanları çerçevesinde değerlendiriyoruz. Bu bağlamda açılması gereken bölümleri tasarlayarak YÖK’e sunacağız ve kabul edilen bölümlerimiz için en kısa zamanda akademik kadroyu kurarak öğrenci talep edeceğiz. Okulun ve okul binamızın hayırlı olmasını ve hayırlı hizmetler üretmesine diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 17:53
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