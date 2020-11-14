Kızamık aşısı ne zaman yapılır?

Dünyada en yaygın devlet eliyle aşılamayı yapan ülkelerden biri Türkiye’dir. Türkiye'de aşılama oranı yüzde 96’dır. Aileler de çocukları için kızamık aşısının ne zaman yapılması gerektiğini merak ediyor. İşte, kızamık aşısı hakkında detaylar…

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporunun yayınlanmasının ardından aşı takvimi bir kez daha gündemde yerini aldı. Rapora göre, aşı reddi nedeniyle kızamık vakaları ciddi oranda artış göstermektedir. Döküntülü bir hastalık olan kızamık, aşılama programının yetersiz olduğunda ölümlere dahi yol açabiliyor. Bu nedenle ciddi komplikasyonları olan kızamık aşısının kesinlikle yaptırılması gerekiyor.

Kızamık aşısı ne zaman uygulanır?

Kızamık aşısı, kızamık enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlamaktadır. Kızamıkçık ve kabakulak virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 3'lü bir aşı türüdür. Kızamık aşısı kas içine veya cilt altına yapılabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta uygulanmaktadır.