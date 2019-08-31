Kızamığın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

Morbilli adı verilen bir virüsün neden olduğu kızamık, aşı ile önlenebilir. Genel olarak 3-10 yaş arası çocuklarda görülen fakat nadir de olsa, orta yaşlı bireylerde de rastlanan bir hastalıktır.

2019 yılında dünya çapında 364 bin kızamık vakası tespit edildi. Rapor edilmeyen vakaların sayısının ise 7 milyona yaklaştığı ifade ediliyor.

Kızamık, vücudu oldukça zorlayan ve yoran bir hastalık türüdür. Aynı zamanda ağırlaşma hissiyatı verirken, terleme durumunun da artmasını sağlar. Kişi, ömründe sadece bir kere bu hastalığı geçirir.

Kızamığın belirtileri nelerdir?

Kızamık hastalığının birçok belirtisi olabilir. Beraberinde getirmiş olduğu hastalıkları sebebiyle, farklı belirtiler ve semptomlarda geliştirebilir. Fakat en belirgin özellikleri;

Yüksek ateş

Titreme

Ağız içinde oluşan küçük beyaz lekeler

Kuru öksürük

Gözlerde kızarıklık

Tüm vücutta kırmızı döküntüler

Soğuk algınlığı

Yorgunluk

Bademciklerde şişkinlik

Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamığa yakalanan kişi, güneş alan ve temiz bir odada istirahat etmelidir. Oda sürekli havalandırılmalıdır. Aksi halde mikroplar daha fazla üremeye başlarlar. Tedavi süresince hastanın beslenmesine dikkat edilmelidir.

Hastanın bu süreçte bolca sıvı,ve süt ürünlerini tüketmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda et tüketimi ve C vitamini bakımından zengin gıdalar eksik edilmemelidir.