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Kızamığın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

Aşı ile önlenebilir olmasına rağmen en çok ölümle sonuçlanan hastalık: Kızamık. Özellikle çocukluk döneminde rastlanılan fakat yetişkinlerde de görülen, bulaşıcı bir hastalık olan kızamık hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik. Peki ama kızamık nedir? Kızamığın belirtileri nelerdir?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08
Kızamığın belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır?

Morbilli adı verilen bir virüsün neden olduğu kızamık, aşı ile önlenebilir. Genel olarak 3-10 yaş arası çocuklarda görülen fakat nadir de olsa, orta yaşlı bireylerde de rastlanan bir hastalıktır. 

2019 yılında dünya çapında 364 bin kızamık vakası tespit edildi. Rapor edilmeyen vakaların sayısının ise 7 milyona yaklaştığı ifade ediliyor. 

Kızamık, vücudu oldukça zorlayan ve yoran bir hastalık türüdür. Aynı zamanda ağırlaşma hissiyatı verirken, terleme durumunun da artmasını sağlar. Kişi, ömründe sadece bir kere bu hastalığı geçirir. 

Kızamığın belirtileri nelerdir?

Kızamık hastalığının birçok belirtisi olabilir. Beraberinde getirmiş olduğu hastalıkları sebebiyle, farklı belirtiler ve semptomlarda geliştirebilir. Fakat en belirgin özellikleri;

  • Yüksek ateş
  • Titreme
  • Ağız içinde oluşan küçük beyaz lekeler
  • Kuru öksürük
  • Gözlerde kızarıklık
  • Tüm vücutta kırmızı döküntüler 
  • Soğuk algınlığı
  • Yorgunluk
  • Bademciklerde şişkinlik

Kızamık tedavisi nasıl yapılır?

Kızamığa yakalanan kişi, güneş alan ve temiz bir odada istirahat etmelidir. Oda sürekli havalandırılmalıdır. Aksi halde mikroplar daha fazla üremeye başlarlar. Tedavi süresince hastanın beslenmesine dikkat edilmelidir.

Hastanın bu süreçte bolca sıvı,ve süt ürünlerini tüketmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda et tüketimi ve C vitamini bakımından zengin gıdalar eksik edilmemelidir.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:08
  1. Kızamığın belirtileri nelerdir?
  2. Tedavisi nasıl yapılır?
  3. Kızamık hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

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