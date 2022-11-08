Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü o hainin kocası bakın kim çıktı! Bütün Türkiye ayağa kalkacak

Tamer Korkmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyaretinde görüştüğü "iliştirilmiş gazeteci" Amberin Zaman'ın maskesini indirdi. Zaman'ın, Türkiye’de de görev yapan CIA mensubu bir diplomatla evli olduğunu belirten Korkmaz, Yeni Şafak'taki yazısında şu ifşaatlarda bulundu:

"Mister Kılıçdarson’un İngiltere ziyaretinde görüştükleri arasında bir isim özellikle dikkat çekti:

“İliştirilmiş Gazeteci” Amberin Zaman!

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Zaman, Twitter’da “Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip sohbet etmek gerçekten çok yüreklendiriciydi. Her şey güzel olacak” diye yazdı.

Eh, “Tarafsız!” gazetecinin hali de bir başka oluyor, hani!

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Bangladeş kökenli Amberin, Nisan 2013’te Locaefendi Fetullah ile görüşmüştü.

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FETÖ tarafından finanse edilen operasyon gazetesi Taraf’ta yazdı.

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Bavulcu Mister Baransu’nun muhibbiydi!

2015’te Taraf’a veda ederken Baransu’nun tutuklanmasına bozuk çalıyordu.

AMBERİN’İN AMERİKALI EŞİ

“Embedded Journalist” Zaman, Amerikalı diplomat Joseph Pennington ile evlidir.

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Pennington, CIA mensubu bir diplomattır.

Türkiye’de de görev yaptı!

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2019’da kısa bir süre ABD’nin Ukrayna’daki “Büyükelçi Vekili” idi.

TÜRKİYE DÜŞMANI ZAMAN

YPG-PKK destekçisi Amberin, TSK’nın Pınarı Harekâtı’na karşı çıkarken…

“F-35 programı dışında ABD’nin Türkiye’ye ödettiği bir bedel yok” diye zırlıyordu!

DERİN DERGİ

Amberin Zaman, on altı yıl boyunca The Economist dergisinin Türkiye temsilciliğini yaptı.

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İngiltere’de yayınlanan “derin” dergi…

12 Haziran 2011 genel seçimi öncesinde CHP’ye…

7 Haziran 2015 genel seçimi öncesindeyse HDP’ye oy istemişti!"