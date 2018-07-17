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Kekiğin faydaları nelerdir?

Güvey otu adıyla da bilinen kekik, güneşli yerleri seven, genellikle çorak topraklarda yetişen çok yıllık bir bitkidir.

17 Temmuz 2018 Salı 14:24
Kekiğin faydaları nelerdir?

Kekik iştah açan, sindirimi kolaylaştıran bir bitkidir.

Dezenfekte edici, kramp çözücü, idrar ve gaz söktürücü özellikleri vardır.

Böbreklerdeki ve bağırsaklardaki mikropların öldürülmesine, bağırsak parazitlerinin ve iltihaplarının azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle kekik çayı, balgam söktürücü etkisiyle üst solunun yolu rahatsızlarının tedavisinde çok faydalıdır.

Kekik yağı romatizma ağrılarını hafifletmeye ve vücuttaki diğer yağların parçalanmasına yardımcı olur.

Kan dolaşımını düzenler ve kan şekerini düşürür. Kekikte bulunan eterli uçucu yağlar kana karışıp, Bronşiyal kasları etkileyerek, krampları çözebilir.

Mikrobik hastalıklara karşı vücudu korumak ve biriken toksinleri atmak için saf kekik suyu kullanılabilir.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik çayı hazırlamanın püf noktası, kekiği kaynar suya atıp kaynatmamaktır. Kaynatılan kekik besin değerini kaybeder. Bir demlikte kaynatılan su ateşten alındıktan sonra, bir fincan sıcak su için bir çay kaşığı kekik demliğe eklenmeli ve 10-15 dk. kadar demlemeye bırakılmalıdır.

Sonrasında limon eklenerek servis edilebilir. Günde 2-3 bardak yeni demlenmiş olarak, aç karnına veya öğün aralarında, soğutulmadan ve yudumlanarak içilebilir.

KEKİK BANYOSU NASIL HAZIRLANIR?

Soğuk algınlığı tedavisine destek amaçlı kekik banyosu alınabilir.

Kekik banyosunu hazırlamak çok kolaydır. Yaklaşık 100 gr kurutulmuş kekiği bir tülbentin içine koyup 2-3 litre soğuk suya ekleyin. Kaynama derecesine kadar ısıttıktan sonra, üstü kapalı olarak 15 dakika demlendirin.

Tülbentteki posayı iyice sıkın, suyunu sıcak banyo suyuna ekleyin. Banyo suyunun sıcaklığının 37-38 derece arasında olmasına ve banyo süresinin 15-20 dakikayı aşmamasına dikkat edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:24
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