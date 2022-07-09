Mübarek kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayramla birlikte kurbanlık etten kavurmanın nasıl yapılacağı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, nefis kavurma nasıl yapılır?

Kavurma nasıl yapılır? Yumuşak lezzetli nefis et kavurma tarifi:

Bayram günlerinde eve gelen konuklara et kavurması ikram edilir. Kurbanlık kesiminin ardından eti dinlendirenler, kavurmanın nasıl hazırlanması gerektiğini merak ediyor. Yumuşacık bir kavurma yemek istiyorsanız en önemli nokta etin dinlenmiş olmasından geçiyor. Kesimden gelen eti bir kevgire alın ardından bir tepsiye yerleştirip dolaba kaldırın. Buzdolabında 3-4 saat dinlenip kanı süzülen eti doğrayıp yıkayarak kavurma işlemine başlayabilirsiniz.

Tencereye iç yağı ya da kuyruk yağı koyup eritin. İç yağ yoksa sıvı yağ ya da tereyağı tercih edebilirsiniz. Yağ eridikten sonra etleri tencereye alın. Etler yumuşayınca tencerenin kapağını kapatın ve ocağı kısık ateşe getirin.

Etleri ara ara kontrol edin suyunu tamamen çekerse bir miktar sıcak su ekleyebilirsiniz. Ocağın altını kapatmadan tuz ve kekik ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.