Kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma tarifi

Kurban Bayramı'nın idrak edilmesiyle kavurma tarifi yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kavurma nasıl yapılır? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için işte 45 dakikada hazırlayabileceğiniz 2-4 kişilik kavurma tarifi...

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı et

1 orta boy kuru soğan

3 veya 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

Yapılışı

Kuşbaşı doğradığınız ve 1 gece dinlendirdiğiniz dana etini orta boy bir tavanın içerisine koyun. Devamlı karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Etlerin rengi değişmeye ve suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ekleyin. Ocağı kısık ateşe alın ve arada karıştırarak pişirme işlemini sürdürün.

Ardından dörde böldüğünüz soğanı ve bütün şekilde olan sarımsakları tavaya ilave edin.

Etler suyunu yeniden çekene kadar pişirmeye devam edin. Etler pişmeden etlerin suyu biterse yaklaşık yarım çay bardağı kadar kaynar su ekleyip bir müddet daha pişirin.

Etler piştikten sonra bir miktar tuz ekleyip ocaktan alın.

Püf noktalar: Kavurmayı iç yağı ile de yapabilirsiniz. Bunun için önce tavada iç yağı eritebilir, ardından etleri ekleyebilirsiniz. İç yağları eritirken yeterli miktarda yağ olduğuna kanaat getirirseniz erimeyenlerini etleri koymadan önce geri alabilirsiniz.

Isıyı daha iyi dağıtan ve suyun hemen buharlaşmasına engel olan çelik tencereleri kullanırsanız etler daha iyi pişer.