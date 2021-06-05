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Yaşam Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?
Yaşam

Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?

Bina yapım aşamasında hak sahibi olanlar, iskanın ardından kat mülkiyetinin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki, kat mülkiyeti almak için nereye başvuru yapılır? Kat mülkiyeti başvuru adımları? Kat irtifakı ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:55:00 -
Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?

Bina inşası sırasında hak sahiplerine kat irtifakı tapusu veriliyor. İskanla birlikte bu belge kat mülkiyetine çevrilmelidir. Peki, kat irtifakı nasıl kat mülkiyetine dönüştürülüyor?

Kat irtifakı nedir?

Bir tapu çeşidi olarak kabul edilen kat irtifakı, yapım aşamasında olan bir binada hak sahibi olduğunuzu belirten belgedir.

Kat mülkiyeti nedir?

İnşası tamamlanmış bir binada size ait olan gayrimenkulün resmi bir belgeyle belirtilmesidir. İskan alındıktan sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmelidir.

Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iskan alındıktan sonra projede yetkili kuruluşun ya da arsa üzerindeki hak sahibinin Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurmasıyla kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilebilir. Bu noktada başvuru dilekçesi ya da iskan belgesi dışında hiçbir belge talep edilmez.

 

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