Bina inşası sırasında hak sahiplerine kat irtifakı tapusu veriliyor. İskanla birlikte bu belge kat mülkiyetine çevrilmelidir. Peki, kat irtifakı nasıl kat mülkiyetine dönüştürülüyor?

Kat irtifakı nedir?

Bir tapu çeşidi olarak kabul edilen kat irtifakı, yapım aşamasında olan bir binada hak sahibi olduğunuzu belirten belgedir.

Kat mülkiyeti nedir?

İnşası tamamlanmış bir binada size ait olan gayrimenkulün resmi bir belgeyle belirtilmesidir. İskan alındıktan sonra kat irtifakı kat mülkiyetine çevrilmelidir.

Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iskan alındıktan sonra projede yetkili kuruluşun ya da arsa üzerindeki hak sahibinin Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne başvurmasıyla kat irtifakı, kat mülkiyetine çevrilebilir. Bu noktada başvuru dilekçesi ya da iskan belgesi dışında hiçbir belge talep edilmez.