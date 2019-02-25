0553 313 94 23

Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı nasıl geçer?

Kaşıntı, insanları çok rahatsız edebilen önemli bir cilt sağlığı sorunudur. Tıbbi adı ‘pruritus’ olan kaşıntı uykusuzluğa, gerginliğe ve depresyona bile neden olabilir. Birçok sebebi bulunan kaşıntıyı geçirme yolları nelerdir? Kaşıntı nasıl geçer? İşte vücutta kaşınma ile ilgili detaylı bilgiler...

25 Şubat 2019 Pazartesi 20:45
Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı nasıl geçer?

Kaşıntı, insanları çok rahatsız edebilen önemli bir cilt sağlığı sorunudur. Tıbbi adı ‘pruritus’ olan kaşıntı uykusuzluğa, gerginliğe ve depresyona bile neden olabilir. Birçok sebebi bulunan kaşıntıyı geçirme yolları nelerdir? Kaşıntı nasıl geçer? İşte vücutta kaşınma ile ilgili detaylı bilgiler...

Kaşıntının özellikle, koltuk altı, kasık, göbek çevresi, göğüs ucu, el bileği gibi bölgelerde yoğunlaşması, parazitin yürüdüğü yerlerde oluşan çizik çeklinde tünellerin (silion) görülmesi, diğer kaşıntı ilaçlarına yanıt alınmamasıdır. Ayrıca bu hastalarda kazıntı materyali mikroskobik olarak incelendiğinde de bu parazitler görülebilir.

Kaşıntı neden olur?

Kaşıntılı bölgedeki parlak kırmızı lekeler veya başka bir dramatik değişiklik görmüyorsanız, kuru cilt (kserozis) olası bir nedendir. Kuru ciltler genellikle yaşlılık, klima veya merkezi ısıtma gibi uzun süreli kullanım ve yıkama veya banyo gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Cilt rahatsızlıkları ve döküntüleri

Egzema (dermatit), sedef hastalığı, uyuz, bit, su çiçeği ve kurdeşen dahil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığı kaşıntısı. Kaşıntı genellikle belirli alanları etkiler ve kırmızı, tahriş olmuş deri ve kabarcıklar gibi diğer belirtiler eşlik eder.

İç hastalıkları

Kaşıntılı deri altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi, tiroid sorunları ve lösemi ve lenfoma gibi kanserler bulunur. Kaşıntı genellikle tüm vücudu etkiler. Tekrar tekrar çizilen alanlar haricinde deri başka şekilde normal görünebilir.

Sinir bozuklukları

Sinir sistemini etkileyen durumlar (multipl skleroz, diabetes mellitus, zona, herpes zoster) kaşınmaya neden olabilir.

Tahriş ve alerjik reaksiyonlar

Yün, kimyasal maddeler, sabunlar ve diğer maddeler cildi tahriş edebilir ve kaşınmaya neden olabilir. Bazen zehirli sarmaşık veya kozmetik gibi madde alerjik reaksiyona neden olur. Gıda alerjileri de kaşıntıya neden olabilir.

İlaçlar

Antibiyotikler, antifungal ilaçlar veya narkotik ağrı ilaçları gibi ilaçlara karşı reaksiyonlar yaygın döküntülere ve kaşıntıya neden olabilir.

Gebelik

Hamilelik sırasında, bazı kadınlar, özellikle karın ve uylukta kaşıntı yaşarlar. Ayrıca, dermatit gibi kaşıntılı deri koşulları, hamilelik sırasında kötüleşebilir.

Kaşıntı nasıl geçer?

Kaşıntı nedenini bulmak ve altta yatan herhangi bir deri hastalığını tedavi etmek, kaşıntının çözülmesinde ilk adımdır. Sebep tespit edildikten sonra, kaşıntılı cilt tedavileri şunları içerebilir:

Bir ilaç reaksiyonundan şüpheleniliyorsa, farklı bir ilaca geçilmesi kaşınmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, çoğu ilaçta kaşıntı ile birlikte döküntü sık görülür.

Kaşıntıyı önlemenin en iyi yolu cildinize dikkat etmektir. Cildi korumak için:

Cildinizi nemlendiren ve kuruluğu önleyen cilt kremleri ve losyonları kullanın.

Güneş yanıklarını ve cildin zarar görmesini önlemek için güneş koruyucuları düzenli olarak kullanın.

Cildinizi tahriş etmeyecek yumuşak banyo sabunu kullanın.

Ilık su ile banyo veya duş alın.

Cilt kaşıntısı yapabilen yün ve sentetik gibi belirli kumaşlardan kaçının. Pamuklu giysiler ve çarşaflar kullanın.

Kaşıntıyı hafifletmek için, kaşımak yerine kaşınan bölgeye soğuk bir bez veya biraz buz koyun.

Doktorunuz ayrıca antihistaminikler ve topikal steroidler de dahil olmak üzere kaşıntı tedavisi için ilaç reçete edebilir. Nadiren steroid hapları ve antibiyotikler de gerekebilir.

Işık tedavisi (fototerapi): Fototerapi, cildinizi ultraviyole ışığın belirli dalga boylarına maruz bırakmayı içerir. Birden çok oturum genellikle kaşıntı kontrol altına alınana kadar programlanır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 20:45
  1. kaşıntı
  2. kaşıntı neden olur
  3. vücutta kaşıntı
  4. kaşıntının sebepleri
  5. kaşınmak
  6. Kaşıntı hastalığı
  7. kaşıntı nasıl geçer
  8. kaşıntı tedavisi
  9. kaşıntının nedenleri
  10. kaşıntı sebepleri
  11. alerji
  12. alerjik
  13. cilt sağlığı
  14. tahriş edici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    6 evde yıkılma tehlikesi
    1. 6 evde yıkılma tehlikesi
    2. Kerkük'te Türkmen Basın Günü Kutlandı
    3. Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı..
    4. Yeni bir partiyi kim kurdu |..
    5. AB-Arap Birliği Zirvesi sonuç..
    6. Ali Koç stada giriş yaptı
    7. Komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili..
    8. UAD'den Birleşik Krallık'a "Chagos..
    9. C vitamini almak için ne yapmalı? C..
    10. Tanzimde bakliyat satışı başlıyor!..
    11. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    12. Ormanda ölü balina bulundu!
    13. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat’ta..
    15. İmamoğlu’ndan Şişli’de greve giden..
    16. Cezayir Başbakanından ülkedeki..
    17. Beşiktaş-Fenerbahçe Canlı |..
    18. “Milletimiz yerli ürünleri öncelikli..
    19. Cenk Tosun’dan Beşiktaş’a derbi mesajı
    20. Almanya'da CDU, DEAŞ'lıları..
    21. "Uygur Türkleri çeşitli devletler..
    22. Kemal Karpat-Erdoğan görüşmesinin..
    23. Beşiktaş’ın 11’i belli oldu
    24. Beşiktaş-Fenerbahçe
    25. Kadıköy'deki taksici cinayeti
    26. Taksici cinayetinde 2 tutuklama
    27. Fenerbahçe’nin 11’i belli oldu
    28. Milli para atletten gümüş madalya
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta
    30. "Üçlemeler" fotoğraf sergisi açıldı
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler