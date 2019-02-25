Kaşıntı neden olur? Vücutta kaşıntı nasıl geçer?

Kaşıntı, insanları çok rahatsız edebilen önemli bir cilt sağlığı sorunudur. Tıbbi adı ‘pruritus’ olan kaşıntı uykusuzluğa, gerginliğe ve depresyona bile neden olabilir. Birçok sebebi bulunan kaşıntıyı geçirme yolları nelerdir? Kaşıntı nasıl geçer? İşte vücutta kaşınma ile ilgili detaylı bilgiler...

Kaşıntının özellikle, koltuk altı, kasık, göbek çevresi, göğüs ucu, el bileği gibi bölgelerde yoğunlaşması, parazitin yürüdüğü yerlerde oluşan çizik çeklinde tünellerin (silion) görülmesi, diğer kaşıntı ilaçlarına yanıt alınmamasıdır. Ayrıca bu hastalarda kazıntı materyali mikroskobik olarak incelendiğinde de bu parazitler görülebilir.

Kaşıntı neden olur?

Kaşıntılı bölgedeki parlak kırmızı lekeler veya başka bir dramatik değişiklik görmüyorsanız, kuru cilt (kserozis) olası bir nedendir. Kuru ciltler genellikle yaşlılık, klima veya merkezi ısıtma gibi uzun süreli kullanım ve yıkama veya banyo gibi çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Cilt rahatsızlıkları ve döküntüleri

Egzema (dermatit), sedef hastalığı, uyuz, bit, su çiçeği ve kurdeşen dahil olmak üzere birçok cilt rahatsızlığı kaşıntısı. Kaşıntı genellikle belirli alanları etkiler ve kırmızı, tahriş olmuş deri ve kabarcıklar gibi diğer belirtiler eşlik eder.

İç hastalıkları

Kaşıntılı deri altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunlar arasında karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, demir eksikliği anemisi, tiroid sorunları ve lösemi ve lenfoma gibi kanserler bulunur. Kaşıntı genellikle tüm vücudu etkiler. Tekrar tekrar çizilen alanlar haricinde deri başka şekilde normal görünebilir.

Sinir bozuklukları

Sinir sistemini etkileyen durumlar (multipl skleroz, diabetes mellitus, zona, herpes zoster) kaşınmaya neden olabilir.

Tahriş ve alerjik reaksiyonlar

Yün, kimyasal maddeler, sabunlar ve diğer maddeler cildi tahriş edebilir ve kaşınmaya neden olabilir. Bazen zehirli sarmaşık veya kozmetik gibi madde alerjik reaksiyona neden olur. Gıda alerjileri de kaşıntıya neden olabilir.

İlaçlar

Antibiyotikler, antifungal ilaçlar veya narkotik ağrı ilaçları gibi ilaçlara karşı reaksiyonlar yaygın döküntülere ve kaşıntıya neden olabilir.

Gebelik

Hamilelik sırasında, bazı kadınlar, özellikle karın ve uylukta kaşıntı yaşarlar. Ayrıca, dermatit gibi kaşıntılı deri koşulları, hamilelik sırasında kötüleşebilir.

Kaşıntı nasıl geçer?

Kaşıntı nedenini bulmak ve altta yatan herhangi bir deri hastalığını tedavi etmek, kaşıntının çözülmesinde ilk adımdır. Sebep tespit edildikten sonra, kaşıntılı cilt tedavileri şunları içerebilir:

Bir ilaç reaksiyonundan şüpheleniliyorsa, farklı bir ilaca geçilmesi kaşınmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, çoğu ilaçta kaşıntı ile birlikte döküntü sık görülür.

Kaşıntıyı önlemenin en iyi yolu cildinize dikkat etmektir. Cildi korumak için:

Cildinizi nemlendiren ve kuruluğu önleyen cilt kremleri ve losyonları kullanın.

Güneş yanıklarını ve cildin zarar görmesini önlemek için güneş koruyucuları düzenli olarak kullanın.

Cildinizi tahriş etmeyecek yumuşak banyo sabunu kullanın.

Ilık su ile banyo veya duş alın.

Cilt kaşıntısı yapabilen yün ve sentetik gibi belirli kumaşlardan kaçının. Pamuklu giysiler ve çarşaflar kullanın.

Kaşıntıyı hafifletmek için, kaşımak yerine kaşınan bölgeye soğuk bir bez veya biraz buz koyun.

Doktorunuz ayrıca antihistaminikler ve topikal steroidler de dahil olmak üzere kaşıntı tedavisi için ilaç reçete edebilir. Nadiren steroid hapları ve antibiyotikler de gerekebilir.

Işık tedavisi (fototerapi): Fototerapi, cildinizi ultraviyole ışığın belirli dalga boylarına maruz bırakmayı içerir. Birden çok oturum genellikle kaşıntı kontrol altına alınana kadar programlanır.