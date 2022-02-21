Karabaş otu nedir, Karabaş otunun faydaları nelerdir?

Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan şifalı bir bitki olan Karabaş otu lavanta bitki ailesine ait bir bitkidir. Peki, yaraları iyileştirmeden depresyona kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan Karabaş otu nedir, faydaları nelerdir?

Karabaş otu, Akdeniz ülkelerinde kendiliğinden yetişen ve çok yıllık bir süs bitkisidir.

Oldukça faydalı bir bitki olan karabaş otu, ilkbahar mevsiminde mor veya pembe çiçekler açar. Otun boyu 30 ile 100 santimetre arasında değişebilir. Fars-Arap geleneksel tıbbında lavandula, ‘ustukhuddus’ olarak isimlendirilen ve çoğu hastalığın tedavisinde kullanılan Karabaş otunun özü, antifungal, anti bakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Vitamin ve mineraller açısından son derece zengin olan bu şifalı bitki, ideal bir kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Aynı zamanda kalorisi düşük olan bir bitkidir.

Karabaş otunun yağında yukarıdaki maddelere ek olarak, kafur, triterpenik asit, myrthenol, pinokarvil asetat vb. uçucu yağlar; glikozit, steorid, terpin, reçine ve terpinler bulunur.

Karabaş otunun faydaları

Zekayı ve hafızayı güçlendirir ve zihinsel yorgunluğu ve akıl karışıklığını giderir.

Arap-Fars geleneğinde çoğu beyin bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Sinüzit, öksürük, kronik nezle ve ateşli soğuk algınlığı tedavisinde yararlanılır.

Depresyon ve anksiyete semptomlarını önler, rahatlatır.

Baş ağrısı ve migren tedavisinde diğer bitkilerle birlikte kullanılır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Damar tıkanıklığını önler.

İdrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonların tedavisine yardımcı olur.

Kan kanseri ve başta pek çok kanser türünün gelişmesini engeller.

Cilt yaralarının iyileşmesini hızlandırır.

Mide bulantısını giderir.

Romatizmal ağrılara iyi gelir.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Hazımsızlığa, kabızlığa ve mide gazına iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların daha aktif çalışmasını sağlar.

Kas ağrılarını ve kas yorgunluğunu giderir.

Beyindeki tümörlerin ilerlemesini durdurur.

Karabaş otunun cilt sağlığına faydaları

Cilt kırışıklıklarını ve cildin erken yaşlanmasını önler Günlük 2-3 damla karabaş otu yağı ile cildinize hafif bir masaj yaparak, daha pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

Yaraları dezenfekte ederek, güneş yanıkları gibi yanıkların görünümünü iyileştirir.

Saç dökülmesini durdurur, saçların daha canlı ve parlak görünmesine katkıda bulunur. Saçları besler ve saçlara doğal bir ışıltı kazandırır.

Güçlü bir anti bakteriyel olarak ciltte bakteri ve mikropların daha geniş alanlara yayılmasını önler.

Karabaş otu zayıflatır mı?

Karabaş otunun sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. Bunlar dışında vücudun rahatlamasına da yardımcı olur. Karabaş otu çayının faydasının yanı sıra yağının da pek çok yararı bulunmaktadır.

Özellikle çayının hastalıklara iyi gelmesinin yanı sıra insanlarda sakinleştirici bir özelliği de bulunmaktadır.



Karabaş otu genellikle soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır. hastalıkların yanı sıra hazımsızlığa da iyi gelmektedir.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsaklardaki hareketleri arttırır ve kabızlık sorunlarına iyi gelir. Bu nedenle bu faydaları ile birlikte kilo vermeye de yardımcı olmaktadır.

Karabaş otunun zararları neler?

-Karabaş otu zararları arasında fazla tüketim sonucunda karın ağrısı riski yer alır.

-Öte yandan aşırı kullanımı, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma ile sonuçlanabilir.

Uzun süreli kullanımı, böbrek ve karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karabaş otunu hamileler, hassas cildi olanların kullanması tavsiye edilmez.

Karabaş otu çayı nasıl yapılır?

- Kaynayan suyun içerisine, bir tatlı kaşığı kurutulmuş karabaş otu atın ve ağzını kapatarak 2-3 dakika daha kaynatın. - Çayı 5 dakika demlemeye bırakın, ardından suyunu süzün. - İçerisine bir tatlı kaşığı bal ve 2-3 damla limon suyu ekleyerek tüketebilirsiniz. - Karabaş otunu günde en fazla 2 fincan tüketebilirsiniz.