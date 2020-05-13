Kapalı devre "ANTICOR", Kovid-19'a karşı havayı temizleyecek

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de bir firma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı, ultraviyole (UV) ışınıyla kapalı devre çalışan taşınabilir hava sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Aydınlatma sistemleri üzerine çalışan Narligt firması, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde "ne yapabiliriz" diye yola çıkarak Ar-Ge ekibini harekete geçirdi.

Sektördeki birikimlerinden faydalanan firma, UV ışınlarının ortamdaki virüs ve bakterileri yok etmesi üzerine yoğunlaştı.

Firmanın teknik ekibi, uzun süre maruz kalındığında canlılara zarar veren UV ışınlarını kapalı devre içerisine almaya karar verdi. Devam eden çalışmalar sonrası ortam değil sadece hava UV ışığıyla buluşturuldu. Kapalı devre ve taşınabilir cihaz şekline getirilen sistem, herhangi bir ortamdaki virüs ve bakterileri temizleme imkanı sunuyor.

Seri üretime geçilen ve ANTİCOR ismi verilen ürün özellikle dış piyasadan yoğun talep gördü.

- "Üretimde yoğunluk yaşıyoruz"

Narlight Aydınlatma Yönetim Kurulu Başkanı Safa Narlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakası sayısının düşmesine paralel olarak kısıtlama kararlarının gözden geçirilmeye başlandığını anımsattı.

"Yeni normal" dedikleri dönemde insanların iş yerleri ve ofislerine döneceğini aktaran Narlı, "Okullar açılacak. İnsanlar kapalı ortamlarda çalışmak zorunda kalacak. O ortamlar için bir ürün geliştirelim dedik. İçeride bulunan havayı temizleyelim ve bunun neticesinde daha sağlıklı bir hava akımı ortamı oluşturmak istedik ve başardık." diye konuştu.

Geliştirdikleri ürünün insan sağlığına hiçbir zararının olmadığını savunan Narlı, ışığı kapalı alanda muhafaza ettikleri için cihazın insanlar için bir sakıncasının olmadığını dile getirdi.

Ürün için Türk Standardları Enstitüsünden onay aldıklarını ve seri üretime başladıklarını ifade eden Narlı, şöyle konuştu:

"Herkesin gündeminde bu virüs var. Bizim elimizde de yapılan bilimsel çalışmalarla virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü kanıtlanan bir sistem var. Özellikle yurt dışından çok ciddi talepler var. Şili'den, Fas'tan, Mısır'dan, Azerbaycan'a ürünümüzü gönderdik. Ciddi manada üretimde yoğunluk yaşıyoruz."

- "25 metrekare alanı 25 dakikada temizliyor"

Ürünün çalışma süresi hakkında da bilgi veren Narlı, "Şu an geliştirdiğimiz ürün yaklaşık 25 metrekarelik alanda kullanılabilecek standart ürün. Sınıflarda, ofislerde, hastane odalarında kullanılabilir. Bu ürün 25 metrekarelik alanı yaklaşık 25 dakikada temizliyor. Tabi içerideki insan yoğunluğuna göre ve sirkülasyona göre değişir. Otomatik olduğu için kendi kendini kapatıyor. İhtiyaç olduğunda yeniden açılıyor." ifadelerini kullandı.

Talebe göre ürünün boyutlarını da büyüttüklerini aktaran Narlı, Şili'de yaklaşık 450 metrekarelik bir alışveriş merkezinde kullanılmak üzere tasarladıkları ürünün teslimatını da yaptıklarını aktardı.

Günlük 500 cihaz üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Narlı, "Dünyada genel olarak UV ışınları virüs öldürmesinde açık sistemlerde kullanılıyor. Bilinen bir teknoloji ama Türkiye'de ilk kapalı olarak yapan biz olduk." diye konuştu.











