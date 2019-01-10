Kahramanmaraş’da yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş 11 Ocak Cuma kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Kahramanmaraş’da var. Kahramanmaraş’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Kahramanmaraş’da okullar yarın da tatil mi? Kahramanmaraş’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Kahramanmaraş’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi? Son dakika durum ne?

Kahramanmaraş’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ta yarın 4 ilçede okullar tatil

Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar tatili bir gün daha uzatıldı.