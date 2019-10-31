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Kadın - Aile

Kağıt kebabı nasıl yapılır? Fırında kağıt kebabı tarifi

Akşam yemeğiniz için güzel bir tarif arıyorsanız kesinlikle kağıt kebabını denemelisiniz. İşte, fırında kağıt kebabı tarifi...

2019-10-31 00:48:00 -
Kağıt kebabı nasıl yapılır? Fırında kağıt kebabı tarifi

Akşam yemeğiniz için güzel bir tarif arıyorsanız kesinlikle kağıt kebabını denemelisiniz. İşte, fırında kağıt kebabı tarifi...

 

Fırında kağıt kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 600 gram dana kuşbaşı
  • 1 adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 2 adet domates
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ 

Öncelikle soğanı doğrayın.

Sıvıyağı kızdırın ve soğanı soteleyin.

Soğanın rengi dönünce tencereye eti alın.

Tencerenin kapağını kapatın ve etin suyunu bırakmasını bekleyin.

Et suyunu saldıktan sonra tencereye salça ve bir su bardağı sıcak su ekleyin.

Yaklaşık 10 dakika sonra tencereye küp küp doğradığınız domates, patates ve havuçları ekleyin.

Sebzeler pişinceye kadar yemeği tencerenin kapağı kapalı şekilde pişirin.

Son olarak tencereye tuz ve baharatları ekleyip tencerenin altını kapatın.

Yağlı kağıtlardan porsiyonluk şekilde kesin.

Yağlı kağıtların arasına harçtan ekleyerek zarf şeklinde kapatın.

Fırına sürdüğünüz kebabı 25 dakika daha pişirin.

Afiyet olsun.

 

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