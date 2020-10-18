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Kadın - Aile Kabartma tozu yerine ne kullanılır?
Kadın - Aile

Kabartma tozu yerine ne kullanılır?

Evde kabartma tozu kalmadıysa yerine ne kullanılır? | Hamur işlerinin olmazsa olmazıdır kabartma tozu. Ancak evde kabartma tozunuz bittiğinde endişe edip hemen yenisini almak için dışarı çıkmak yerine evde başka malzemeleri kabartma tozu amacıyla kullanabilirsiniz. Peki, kabartma tozu yoksa soda kullanılır mı? | Karbonat kabartma tozu yerine kullanılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:35:00 -
Kabartma tozu yerine ne kullanılır?

Hamur işi yapmak için mutfağa girdiğinizde kabartma tozunun bittiğini gördüğünde bir hayli gerilebilirsiniz. Bakkaldan ya da marketten gidip kabartma tozu alıp gelmek yerine evde uygulayabileceğiniz formülleri düşünmeniz çok doğal. Evde kabartma tozunuz bittiğinde paniğe kapılmanıza hiç gerek yok. Peki, kabartma tozu yerine ne kullanılır.

Kabartma tozu yerine ne kullanılır?

Kabartma tozu içerisinde karbonat, krem tartar ve bazı kuru kimyasal maddeler bulunuyor. Evinizde karbonat, krem tartar ve limon var ise endişelenmenize gerek yok kendi kabartma tozunuzu hazırlayabilirsiniz.

1 yemek kaşığı karbonat ile 2 yemek kaşığı krem tartarı karıştırarak glutensiz bir kabartma tozu hazırlayabilirsiniz. Evinizde krem tartar yoksa endişelenmeyin. Bir paket kabartma tozu yerine 2 çay kaşığı karbonata birkaç damla limon suyu ekleyerek şahane bir kabartma tozu hazırlayabilirsiniz.

Kabartma tozu yoksa; yarım bardak ayran da işinize yarayacaktır. Bir çay kaşığı karbonat ile yarım su bardağı ayranı karıştırarak hamur işlerinizin puf puf kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Evde pekmeziniz varsa kabartma tozu için hiç endişelenmeyin. Bir yemek kaşığı pekmez ile 1 çay kaşığı karbonatı karıştırıp farklı bir kabartma tozu elde edebilirsiniz.

Sirke börek ve kurabiyelerin kıyır kıyır olmasını sağlar. 1 yemek kaşığı sirke ile 1 çay kaşığı karbonatı karıştırarak güzel bir kabartma malzemesi hazırlayabilirsiniz.

Saydığımız bu malzemelerin hiçbiri yoksa endişelenmeyin. 1 şişe maden suyu da kabartma tozu kadar etkili olacaktır.

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