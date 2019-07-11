İzmir Tire 529 konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ teslim tarihleri 2019

TOKİ teslim tarihleri 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri 2019, TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek 2019, TOKİ anahtar teslim tarihleri ne zaman, TOKİ teslim duyurusu... İzmir Tire’de TOKİ’den konut almak isteyen vatandaşlar Tire 529 konutun teslim tarihini merak ediyor. TOKİ İzmir Tire konutlarının anahtar teslimine ilişkin TOKİ’den son dakika açıklaması geldi. Peki İzmir Tire TOKİ konutlarının anahtar teslimi ne zaman? İşte TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin Toplu Konut İdaresi’nden yapılan açıklama.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İzmir’in Tire İlçesi’nde inşa edilecek 529 konutun ihalesi yapılmıştı. 15 Aralık, Perşembe günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca altyapı ve çevre düzenleme işi de yer almıştı. Yükseklikleri zemin+4, zemin+5 ve zemin+6 olan projedeki konutların 357’si 2+1 ve 172’si ise 3+1 planında inşa edilecek. Projelendirme yapılırken yörenin yerel mimarisi göz önünde bulunduruldu. Cephe tasarımlarında modern mimari anlayış hakim kılındı. TOKİ Tire konutlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorulara Tire TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin Toplu Konut İdaresi’nden yapılan açıklama. TOKİ açıklamasında, "İzmir İli Tire İlçesi 529 Konut, projemiz %92 inşaat seviyesinde olup, en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim programı web sayfamızdan ilan edilecektir. Gelişmeleri www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz." denildi. TOKİ konutları teslim tarihleri için tıklayınız