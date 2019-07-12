İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları listesi sorgula
İzmir Ödemiş'te inşa edeceğimiz 468 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Ödemiş kura sonuçları sorgula.12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
İzmir Ödemiş'te inşa edeceğimiz 468 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız
İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri
Bursa
Nilüfer: 9 Ağustos
Kocaeli
Gebze: 8 Ağustos
Erzurum
Aziziye: 30 Temmuz
İzmir
Aliağa: 18 Temmuz
Manisa
Yunus Emre: 19 Temmuz
Bartın
Merkez: 5 Ağustos
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