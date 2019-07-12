İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları listesi sorgula İzmir Ödemiş'te inşa edeceğimiz 468 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Ödemiş kura sonuçları sorgula.

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