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İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

İzmir Ödemiş'te inşa edeceğimiz 468 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Ödemiş kura sonuçları sorgula.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
İzmir Ödemiş TOKİ kura sonuçları listesi sorgula

İzmir Ödemiş'te inşa edeceğimiz 468 konutun hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İzmir Ödemiş Zeytinlik Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

 TOKİ kura çekim sonuçları için tıklayınız

İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

Bursa

Nilüfer: 9 Ağustos

Kocaeli

Gebze: 8 Ağustos

Erzurum

Aziziye: 30 Temmuz

İzmir

Aliağa: 18 Temmuz

Manisa

Yunus Emre: 19 Temmuz

Bartın

Merkez: 5 Ağustos

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:57
  1. Bartın
  2. Manisa
  3. Kocaeli
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