İşyerinin el değiştirmesi durumunda kıdem tazminatı alınır mı? Kimler kıdem tazminatı alır?

İşyerinin el değiştirmesi sonucu tazminat alınır mı? İşyerinin el değiştirmesi durumunda kıdem tazminatı alınır mı? Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? soruları çalışanlar tarafından sıklıkla sorulmakta. Kimler kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatını aynı iş yerinde en az 1 yılı doldurmuş olan çalışanlar alabiliyor. 1 yılı doldurmamış çalışanlar ayrıldıklarında tazminat alamıyorlar. İşte kıdem tazminatını kimler alır, nasıl alınır, kıdem tazmintı alma şartları neler? sorularının cevabına ilişkin haberin detayları.

Çalışanların çeşitli sebeplerle ayrıldıklarında çalıştıkları yıllara karşılığında işverence kendilerine ödenen para kıdem tazminatını oluşturuyor. Kısacası kıdem tazminatını alabilmek için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. İşçi herhangi bir sebep olmadan istifa edip ayrılırsa o zaman kıdem tazminatı alamıyor. İşyerinin el değiştirmesi durumunda kıdem tazminatı alınır mı? Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? sorularına Ali Tezel şu şekilde cevap veriyor: İşyeri eğer gerçek kişiye ait bir işyeri ise, işyerini satın alan kişinin, işyerinde eskiden beri çalışan işçinin kıdem tazminatını ödeme imkanı olmayabileceği görüşü ile, bu işyerinde çalışan işçi, işyerinin el değiştirmesi halinde, bu hususun kendisine bildirilmesi veya tebliği tarihinden itibaren 6 işgünü içinde talep etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak el değiştiren işyeri; anonim şirket veya limitet şirket ise diğer bir tabirle sermaye şirketi ise, işçi işyerinin el değiştirmesi halinde kıdem tazminatına hakkı kazanamaz.

Aynı işverenin değişik işyerlerinde çalışan işçinin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Aynı işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışan işçinin hizmetleri birleştirilir. İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır.

Firma değişikliği kıdem tazminatı alınır mı?

İlk çalışılan firmadan tazminat alınabilir mi? Tazminat alma şartları nelerdir? sorusuna cevap ise Faruk Erdem’den geldi.

Soru: Ben haziran 2012 yılında firmada işe başladım ama sigortam kasım 2012 de başlatılmış . Bu firmada mart 2014'e kadar çalıştım daha sonra firma sahibi firmayı büyüterek eşinin adına açtığı firmada çalışmaya devam ettim.ama ilk firmadaki tazminatım yeni firmada devam ettiği söylendi .ikinci firma ilk firmanın eşinin üzerine. Kasım 2018 de ikinci firmadan çıkarıldım tazminatımı henüz almadım ama tazminat olarak ikinci firmada çakıştığım süre yatırılacağı söylendi. Yani 4 yıl 7 aylık. İlk firmadaki tazminatımı alma şansım var mıdır? Firma değişikliği 5 yıl dan fazla olduğu için sıkıntı olur mu?

Cevap: Bir çalışan aynı firmanın değişik şubelerinde görevlendirilmiş ise tüm hakları korunarak yer değiştirmiş olur. Yine aynı gruba bağlı farklı şirketler arasında geçişte de sözleşme devri tam haklar ile yapılabilir. Ancak farklı şirketler olursa burada ilk şirketten ayrıldıktan sonra diğer şirkete yeni giriş yapılmıştır böylece kıdem yeniden başlar. Burada iki farklı işveren ve iki farklı şirket olduğu için kıdem yeniden başlatılmıştır. Yine de ikinci şirket ile yapılan sözleşmede eğer tüm hakları alacak ve borçlarıyla devir söz konusu ise kıdem tazminatı ilk şirketle birleştirilir. Bazı Yargıtay kararlarında organik bağı olan şirketlerde bu tür kararlar verilmiştir. Kıdem tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürüldüğünden 2014 yılındaki çıkış tarihinize göre 5 yıl Mart 2019'da dolmuş görünüyor. Sözleşme ve diğer organik bağ iddialarının detaylarına göre bir hukukçudan destek alıp arabulucuya başvurmanızı tavsiye ederiz.