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Gündem İsveç'in son hamlesi bardağı taşırdı. Erdoğan'ı kötüleyen karikatür yarışması düzenlediler İşte birinci seçilen o rezil karikatür
Gündem

İsveç'in son hamlesi bardağı taşırdı. Erdoğan'ı kötüleyen karikatür yarışması düzenlediler İşte birinci seçilen o rezil karikatür

İsveç’te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Ülkede yayın yapan gazete Flamman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili karikatür yarışması düzenledi. 400’den fazla eserin gönderildiği yarışmada kazanan, ‘Halkını yiyen Erdoğan’ başlıklı karikatür oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 08:49:00 - 2023-01-25 08:59:20
İsveç'in son hamlesi bardağı taşırdı. Erdoğan'ı kötüleyen karikatür yarışması düzenlediler İşte birinci seçilen o rezil karikatür

İsveç’te son bir haftada skandalların arkası kesilmedi. Geçtiğimiz hafta önce Erdoğan’ın maskotu idam sehpasında sallandırıldı. Ardından aşağılık Paludan Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Aynı günlerde Erdoğan’ın posterinin olduğu bir afiş yere serilerek üzerinden insanlar yürüdü. İsveç'in yaptığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

İşte o rezil karikatür.

Yeni skandal ise karikatür meselesi ile yaşandı.

Yarışmada birinciliği hayatında Türkiye'ye gelmemiş, Erdoğan'ı ve Türkiye'yi tanımayan birinin yaptığı rezil bir karikatüre verdiler.
Jüri, İspanyol ressam Francisco Goya’nın ‘Çocuklarını yiyen Satürn’ eserinden esinlenen, Henry Åström imzalı ‘Halkını yiyen Erdoğan’ başlıklı karikatürü birinci ilan etti.

Jürinin saçma sapan gerekçesi ise şöyle: “Bu, Goya’nın başyapıtı Satürn’ün oğlunu yiyip bitirdiği, bir başka deyişle, zamanının savaş ve engizisyon gibi kötülüğü üzerine bir yorum getiren bir eser. Bu versiyonda kendi çocuklarını yiyen Türkiye’nin cumhurbaşkanıdır.”

Gazetenin aktardığına göre, yarışma dünya çapında da büyük tepkilere neden oldu. Yarışma, Norveç, Hollanda, Almanya ve Kürt basınında yer aldı.

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Yorumlar

soykırımcı barbar haydut amerika/avrupa nın yunan-deaş-fetö-pkk-dhkpc-el kaideden sonraki SON FAHİŞESİ İSVEÇ KRALI VE HÜKÜMETİ!!!!!

...............

Mehmetçik

İsveçli domuzlar nato mu istiyosunuz size hırrım yeter
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