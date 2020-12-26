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Yaşam İstanbulkart HES eşleştirme nasıl oluyor? | Akbil'e HES kodu yükle
Yaşam

İstanbulkart HES eşleştirme nasıl oluyor? | Akbil'e HES kodu yükle

İstanbulkart HES kodu yükle | Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok alana girerken HES kodu zorunluluğu getirildi. Toplu ulaşıma da HES kodu zorunluluğu geldi. Bu sebeple vatandaşlar İstanbulkart’larına HES kodunu nasıl nereden yükleyeceklerini araştırıyor. HES kodu İstanbulkart eşleştirme nereden yapılıyor? | Akbil’e HES kodu nereden yüklenir? | Akbil dolum makinasından HES kodu yükleniyor mu? HES kodu İstanbulkart eşleştir

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:57:00 -
İstanbulkart HES eşleştirme nasıl oluyor? | Akbil'e HES kodu yükle

HES kodu Akbil eşleştir | Koronavirüs salgını sebebiyle HES kodu uygulaması kullanılıyor. Son olarak İstanbulkartlara da HES kodu zorunluluğu getirildi. Vatandaşlar İstanbulkart’a bir diğer değişle akbile nereden nasıl HES kodu yükleteceklerini araştırıyor. İstanbulkart HES kodu eşleştirme adımları nelerdir?

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

İstanbulkart HES eşleştirme nasıl oluyor? | Akbil'e HES kodu yükle

İstanbulkartlarınıza HES kodu yüklemek için öncelikle HES kodu almanız gerekiyor. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından, e devletten ya da SMS ile alabilirsiniz.  HES Kodunu SMS ile alabilmek için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e mesaj göndermeniz gerekiyor.

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbulkart HES kodu eşleştirmesini 15 Ocak 2021’e kadar yapmanız gerekiyor. Eşleştirme yapmadığınız durumda kartlarınızı kullanamayacaksınız.

İstanbulkart internet sitesine giriş yapın. TC kimlik numaranız, kart numaranız ve HES kodunuzu açılan ekrana girdikten sonra eşleştirme adımını tamamlayabilirsiniz.

İSTANBULKART EŞLEŞTİRME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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