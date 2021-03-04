Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı'nın (KENTSEV) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla İstanbul için olası deprem senaryosunu açıkladı. Vatandaşlar İstanbul’da hangi semtlerin en güvenli olduğunu merak ediyor. İstanbul riskli ilçeleri hangileri?

İstanbul'da deprem olursa en çok hangi semtler etkilenir?

Deprem Türkiye’nin bir gerçeği. İstanbul ise tarih boyunca pek çok önemli depremle sarsıldı. Bu sebeple uzmanlar İstanbul’un 7,5 şiddetinde bir depremle karşı karşıya kalabileceğini zaman zaman belirtiyor.

Muhtemel 7,5 büyüklüğündeki bir depremde çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun ilçeler arasında başı 2 bin 83 ile Fatih çekiyor.

Fatih'i 1.240 binayla Küçükçekmece, 796'şar binayla Bağcılar ve Bahçelievler, 782 binayla Bakırköy, 614 binayla Bayrampaşa, 563 binayla Esenyurt ve 510 binayla Zeytinburnu takip ediyor.

Tuzla'da 446, Silivri'de 444, Büyükçekmece'de 439, Adalar'da 413, Beyoğlu'nda 410, Esenler'de 391, Güngören'de 342, Beylikdüzü'nde 321, Eyüp'te 300, Pendik'te 274, Maltepe'de 237, Avcılar'da 233, Kadıköy'de 209 binanın çok ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 16'şar adetle Şile ve Çekmeköy'de bulunuyor. Bu iki ilçeyi 41 adetle Arnavutköy, 62 adetle Sultangazi, 63 adetle Çatalca, 64 adetle Beşiktaş takip ediyor.

Şişli'de 69, Sancaktepe'de 84, Kağıthane 94 binanın çok ağır hasar alması öngörülüyor.

Deprem senaryosunda ağır hasar alması beklenen bina sayısının en çok bulunduğu ilçe ise 6 bin 622 adetle Büyükçekmece. Toplam rakamın yüzde 16,8'i bu ilçede bulunuyor. Büyükçekmece'yi 3 bin 496 binayla Fatih, 2 bin 616 binayla Küçükçekmece, 1.825 binayla Bağcılar, 1.768 binayla Esenyurt, 1.707 binayla Silivri takip ediyor.

Bahçelievler'de 1.490, Tuzla'da 1.370, Bakırköy'de 1.306, Avcılar'da 1.261, Bayrampaşa'da 1.182, Pendik'te 1.041, Zeytinburnu'nda 1.025, Beylikdüzü'nde 950, Beyoğlu'nda 841, Eyüp'te 841, Esenler'de 813, Adalar'da 743, Maltepe'de 690, Sultanbeyli'de 648, Güngören'de 611, Kartal'da 593, Başakşehir'de 575, Ümraniye'de 534, Kadıköy'de ise 505 adet binanın muhtemel 7,5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması bekleniyor.

Bu alanda en az bina sayısı ise 107 adetle Şile'de bulunurken, onu 113 adetle Çekmeköy, 187 adetle Beşiktaş, 208 adetle Şişli, 243 adetle Arnavutköy, 245 adetle Sultangazi takip ediyor.